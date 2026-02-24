- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
Chieti, nuove procedure per il riconoscimento della disabilità: al via la sperimentazione provinciale con l’INCA CGIL

Il territorio della provincia di Chieti sarà coinvolto in una sperimentazione per il riconoscimento della disabilità, come annunciato dall’INCA CGIL. La novità, prevista dalla “Riforma della disabilità” (Legge n. 227/2021), introdurrà importanti cambiamenti per i cittadini con disabilità e le loro famiglie.

A partire dal primo marzo, Chieti si unirà ad altre 40 nuove province italiane nella sperimentazione, la cui estensione è prevista fino al 2026. L’obiettivo principale è semplificare e uniformare le modalità di accertamento su tutto il territorio nazionale, superando la distinzione tra invalidità civile e handicap a favore di un unico concetto di “condizione di disabilità”.

La novità più significativa riguarda l’introduzione di un unico certificato medico rilasciato al termine di una visita unificata chiamata “Valutazione di Base”, condotta da una commissione dell’INPS. Questo certificato avrà un valore polifunzionale e comprenderà aspetti sanitari e sociali legati alla disabilità, come l’invalidità civile, la Legge 104, la sordociecità e l’inclusione lavorativa e scolastica.

Il percorso inizierà con la trasmissione telematica di un certificato medico introduttivo compilato dal medico curante o da un medico autorizzato. Questo certificato fungerà da domanda per il riconoscimento della disabilità.

Il patronato INCA CGIL di Chieti si conferma come punto di riferimento per i cittadini durante questa fase di transizione. Nonostante le maggiori responsabilità attribuite ai medici certificatori, il patronato continuerà a fornire consulenza e assistenza, soprattutto per l’invio del certificato alcuni accortezze specifiche.

Il Direttore dell’INCA Cgil Chieti, Giuseppe Visco, sottolinea l’importanza di questo cambiamento e il ruolo del patronato nell’aiutare i cittadini nel nuovo percorso. Visco evidenzia che la riforma introduce strumenti inediti e un linguaggio diverso, sottolineando l’aumento dei costi da 50/70 euro a 150/200 euro per la certificazione.

Per ottenere le prestazioni economiche previste, sarà obbligatorio comunicare all’INPS i propri dati socioeconomici entro 30 giorni. Questo passaggio può essere effettuato online, ma è consigliabile rivolgersi agli sportelli del patronato per evitare errori e ritardi.

L’INCA Cgil Chieti si impegna a supportare i cittadini durante questa fase di cambiamento, offrendo assistenza e consulenza per garantire un accesso corretto alle prestazioni previste dalla riforma della disabilità.

