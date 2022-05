Chieti, Nuovo appuntamento con il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti,

5 maggio 2022 – Per il quinto anno, vista la grande partecipazione di ogni

edizione, il Consiglio Comunale dei Ragazzi organizza un’estemporanea di

pittura – Quest’anno è stato deciso di rappresentare con le immagini (concrete,

astratte, simboliche) la percezione che ciascuno ha di sé stesso, di esprimere il

proprio io interiore, la propria personalità, realizzando un autoritratto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’estemporanea

si svolgerà sabato 7 maggio sotto i portici di Corso Marrucino, partendo da

piazza G.B.Vico, i dipinti saranno esposti dall’11 al 15 maggio nell’atrio

della Provincia, i visitatori della mostra potranno votare il dipinto che

preferiscono e anche acquistarlo, contribuendo così a sostenere il

canile di Chieti.

“Si

tratta di un appuntamento particolarmente sentito dai nostri ragazzi, che

assicurano sempre una partecipazione importante a questo evento che quest’anno

ha una doppia valenza – così l’assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa

Giammarino – È il primo appuntamento in piazza dopo la pandemia, quindi

esprimerà di certo la voglia di rinascita che accompagna ragazzi e famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo faranno raccontandosi, un’esperienza di particolare valore proprio dopo i due anni di pandemia, che sono certa rivelerà tante sorprese ed emozioni – aggiunge la nota pubblicata. Bella, poi, la scelta di raccogliere fondi per dare sostegno

al canile di Chieti, che

conferma l’attenzione dei ragazzi ai problemi della città, soprattutto quelli che

riguardano i temi più sensibili, grazie anche al lavoro della coordinatrice

Carmela Caiani che segue le iniziative di questo speciale organismo e alla

collaborazione anche dei consiglieri comunali senior Paride Paci e Valentina De

Luca – si legge sul sito web ufficiale. All’estemporanea potranno partecipare tutti i ragazzi che frequentano

scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Chieti chiamati a

realizzare un lavoro su un foglio da disegno formato A3, (foglio 29,7 x 42 cm),

grammatura 220/Mq con varie tecniche e colori, esclusi i pennarelli. Potranno dipingere utilizzando un cavalletto

o anche semplicemente posando il foglio a terra, su un supporto rigido e

avranno tre ore di tempo dalle 15.30 alle 18.30 per riconsegnare l’opera – I

dipinti saranno esposti in mostra dal 9 al 12 maggio nell’atrio del palazzo della

Provincia, suddivisi per fasce di classe e a ciascun dipinto sarà assegnato un

numero, in modo che i visitatori della mostra, una volta registratisi, potranno

votare il dipinto che preferiscono, scrivendo su un’apposita scheda il suo

numero e anche acquistarlo al costo di 10,00 euro, perché al contest i ragazzi

hanno deciso di associare una raccolta fondi per il canile – Una volta

effettuato lo spoglio, saranno premiati, con materiali utili per dipingere, i

primi tre classificati per ciascuna fascia di classe”.

