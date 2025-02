Chieti, Nuovo Codice della strada, sono in vigore le novità sulla sosta e sul pagamento delle sanzioni.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 19 febbraio 2025 – La Polizia Locale e il Settore Ingegneria del territorio comunicano che sono in vigore le novità apportate dal nuovo Codice della strada riformato, che prevede una revisione totale per quanto riguarda la disciplina della sosta nelle ZTL e dei parcheggi. Tra le conseguenze sostanziali e più importanti per l’utenza c’è l’istituzione di una sorta di ‘bonus’ sulla sosta: elasticità che interessa chi arriva in ritardo a riprendere l’auto, rischiando la multa per pochi minuti. Il cambiamento previsto dal nuovo Codice va nella direzione del buon senso con tre passaggi: – non si è multabili se si sfora l’orario entro il 10% rispetto al tempo pagato; – tra il 10 e il 50%, è prevista la metà della sanzione; – oltre il 50%, si paga la sanzione piena – viene evidenziato sul sito web. Di conseguenza tempi di sforo e di pagamento e i relativi importi saranno ripartiti come indica la tabella elaborata dalla Polizia Locale di Chieti: Al fine di mettersi al sicuro da possibili sanzioni e sforamenti, si può ricorrere all’utilizzo preventivo dell’App per i parcheggi che consente sia il prolungamento della sosta, sia di comprendere negli importi un surplus che, se non utilizzato, resta come budget per il fruitore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

