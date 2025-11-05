Chieti, Nuovo sito web e servizi digitali per il cittadino

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Con grande soddisfazione, il Comune mette da oggi a disposizione dei propri cittadini un nuovo sito web e un primo pacchetto di servizi comunali realizzati con approccio mobile-first, fruibili in forma completamente digitale, attivabili in qualunque momento della giornata e in autonomia dal cittadino senza la necessità di recarsi agli sportelli – aggiunge la nota pubblicata. Per la realizzazione del nuovo sito web e dei servizi digitali, sono state adottate le metodologie ed i modelli predisposti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare da Designers Italia; con lo stesso metodo, altri nuovi servizi verranno attivati nel prossimo futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo modo, il Comune applica pienamente quando previsto dall’articolo 7 del Codice dell’Amministrazione Digitale, ovvero che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati [dalla PA], in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle PA e con SPID, anche attraverso dispositivi mobili”. Si tratta di una vera rivoluzione nella gestione dei rapporti con il cittadino, che avrà a disposizione un ambiente facile da usare e molto familiare, in cui trovare informazioni più comprensibili sui servizi di cui ha bisogno, con la possibilità di prenotare un appuntamento con un ufficio comunale, di autenticarsi attraverso SPID per poter inviare una pratica, di rimanere aggiornato sullo stato di avanzamento della sua domanda, fino ad ottenere la risposta finale – si apprende dalla nota stampa. Se lo desidera, tutto da smartphone – si apprende dalla nota stampa. La realizzazione del nuovo sito web e dei servizi digitali per il cittadino è stata resa possibile anche grazie ai finanziamenti previsti dalla Missione M1C1 del PNRR (Innovazione, Digitalizzazione e Sicurezza nella PA) ed in particolare dalla Misura 1.4.1 del PNRR “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”. Il progetto è stato sviluppato dalla società A Software Factory Srl

