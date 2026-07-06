Chieti, Nuovo sopralluogo del sindaco Legnini nei cantieri: “Accelerare subito i lavori di palazzo Massangioli e dei nidi di viale Amendola e Villaggio Mediterraneo, se perderemo le risorse a pagare saranno le ditte”.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 6 luglio 2026 – Nuovo sopralluogo questa mattina del sindaco Giovanni Legnini in altri tre dei principali cantieri cittadini finanziati con risorse del PNRR, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo, al dirigente e alla funzionaria del Settore Tecnico comunale, ai Responsabili unici del procedimento (RUP) e ai direttori dei lavori – precisa il comunicato. La verifica sull’andamento dei lavori ha riguardato il cantiere di Palazzo Massangioli, interessato dal progetto di rigenerazione degli edifici storici connesso al recupero dell’ex Cinema Eden, il nuovo asilo nido in costruzione al Villaggio Mediterraneo e quello di viale Amendola, entrambi destinati a potenziare l’offerta di asili nido cittadina – viene evidenziato sul sito web. Nel corso dei sopralluoghi è stato verificato lo stato di avanzamento degli interventi, che pur trovandosi in fase avanzata, registrano criticità legate ai ritardi accumulati dalle imprese esecutrici, alle quali l’Amministrazione ha rivolto un preciso richiamo affinché imprimano una decisa accelerazione ai lavori – aggiunge la nota pubblicata. “Abbiamo chiesto alle imprese un avanzamento immediato dei cantieri – dichiara il sindaco Giovanni Legnini – perché il rispetto del cronoprogramma è indispensabile ai fini della rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR da presentare entro il prossimo 31 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. Il rischio di perdere le risorse non può essere sottovalutato – aggiunge testualmente l’articolo online. Voglio essere molto chiaro: il Comune non pagherà opere che non saranno rimborsate dallo Stato per effetto di ritardi imputabili alle imprese – Se il mancato rispetto dei tempi dovesse determinare la perdita del finanziamento, le conseguenze economiche ricadranno sui responsabili dei ritardi e non sull’Amministrazione comunale, che ha fatto e continuerà a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per consentire il regolare svolgimento dei lavori”. Particolare attenzione è stata riservata ai due nuovi asili nido, considerati interventi strategici per la città: “Si tratta di opere estremamente sensibili – prosegue Legnini – perché consentiranno di aumentare significativamente gli standard dei servizi educativi rivolti ai bambini della città e di offrire risposta a decine di famiglie in liste d’attesa – Il nuovo asilo del Villaggio Mediterraneo, in particolare, rappresenta una struttura moderna, innovativa e di eccellenza, che vogliamo rendere fruibile nel più breve tempo possibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su questo stiamo lavorando con grande impegno insieme all’assessora alle Politiche sociali e all’Istruzione, Elda Capriotti – A fronte delle criticità riscontrate, abbiamo ribadito con fermezza che il Comune non intende pagare le conseguenze di questi comportamenti – aggiunge la nota pubblicata. Le responsabilità devono ricadere su chi non rispetta gli impegni assunti, perché la città non può permettersi di perdere finanziamenti così importanti né di rinviare opere fondamentali per il proprio futuro”. Per tutti e tre i lavori sono stati indicati precisi cronoprogrammi per il loro completamento che saranno monitorati nelle prossime settimane”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it