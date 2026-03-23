Chieti, Oggi lunedì 23 marzo urne aperte dalle 7 alle 15

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 23 marzo 2026 – Si ricorda che proseguiranno fino alle ore 15 di oggi le operazioni di voto per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”: oggi lunedì 23 marzo urne aperte dalle 7 alle 15. Restano valide tutte le indicazioni per tessere elettorali e carte d’identità, gli uffici comunali saranno a disposizione dei votanti fino alla chiusura delle urne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Orari e informazioni nella sezione dedicata del sito istituzionale: clicca qui

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it