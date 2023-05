Chieti, On line da lunedì il bando per aderire al nuovo mercato del villaggio Mediterraneo

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 19 aprile 2023 – Sarà pubblicata lunedì la determina con l’avviso per il nuovo mercato rionale del lunedì che nascerà in una piazzetta di via Giovanni Paolo II, nel cuore del Villaggio Mediterraneo – riporta testualmente l’articolo online. Domenica, invece, tempo permettendo, Corso Marrucino accoglierà il mercato domenicale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abbiamo deciso di agire per dare ulteriori risposte a una zona che da anni aspetta di essere rivitalizzata, il mercato nascerà al centro del Villaggio Mediterraneo – annuncia l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – sarà sperimentale per il primo anno, quindi migliorabile giorno dopo giorno, cosa che faremo insieme agli operatori – precisa il comunicato. Dureranno un anno anche le concessioni e si potrà fare richiesta entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il luogo scelto, d’accordo con le associazioni e gli addetti ai lavori, è una piazzetta adiacente via Giovanni Paolo II, il mercato si svolgerà il lunedì, la nostra idea è quella di un mercato mattutino, ma abbiamo ampliato la fascia oraria nella delibera, consentendo attività mercatale fino alle 17. Prioritaria sarà l’assegnazione dei posteggi disponibili agli operatori in organico nel mercato settimanale del venerdì che lo richiedano per il periodo di sperimentazione, sulla base della graduatoria di anzianità già esistente – si apprende dalla nota stampa. Le domande possono essere consegnate direttamente all’ufficio Protocollo del Comune; inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento; inviate tramite PEC con firma digitale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Teniamo molto a questa possibilità, non solo perché rappresenta un’occasione per la nostra città ed economia, ma anche perché anima il comparto delle vendite ambulanti e lo fa in una zona residenziale della città, dove servono interventi e servizi per la popolazione, a brevissimo cominceranno anche i lavori per la realizzazione dell’asilo nido nel cuore del quartiere, che nascerà grazie ai fondi del Pnrr”.

