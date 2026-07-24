Chieti, Ondate di calore e benessere animale: il Sindaco Legnini firma l’ordinanza per proteggere i cani e gli animali d’affezione dal caldo estivo. L’assessore Stella: “Tutela necessaria”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 24 luglio 2026 – Garantire la tutela e la salute degli animali d’affezione a fronte delle intense ondate di calore estive – Con questo obiettivo il Sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 4 del 24 luglio 2026, per prevenire colpi di calore, disidratazione e condizioni di sofferenza legate alle elevate temperature – Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 30 settembre 2026, recepisce anche il sensibile aumento di segnalazioni giunte da associazioni e cittadini su casi di detenzione di animali in spazi non idonei o privi d’ombra – I principali divieti e prescrizioni dell’Ordinanza: Acqua e Ombra: Gli animali tenuti all’esterno devono disporre costantemente di acqua fresca e pulita, di un idoneo riparo e di adeguata ventilazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Divieto di stazionamento su terrazzi e balconi: È fatto assoluto divieto di detenere, anche temporaneamente, animali su balconi, terrazze o spazi esterni esposti direttamente ai raggi solari e privi di zone d’ombra permanenti e liberamente accessibili – No ad animali in auto e gabbie al sole: Vietato lasciare animali all’interno di veicoli parcheggiati o all’interno di trasportini e gabbie esposti al sole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stop alle catene: È vietato tenere i cani legati a catena o con altri strumenti di contenzione che ne limitino gravemente il movimento (salvo motivate esigenze sanitarie certificate da un veterinario). L’ordinanza invita inoltre bar, ristoranti, attività commerciali, farmacie e strutture ricettive a posizionare all’esterno una ciotola di acqua fresca e a favorire l’accoglienza degli animali al seguito – recita il testo pubblicato online. L’Amministrazione ha disposto il rafforzamento dei controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine – Le sanzioni amministrative pecuniarie si applicheranno fermo restando il rilievo penale per le fattispecie di maltrattamento – riporta testualmente l’articolo online. “L’adozione di questa ordinanza rappresenta un atto di civiltà e di forte responsabilità verso i nostri amici a quattro zampe e un altro tassello che si unisce all’impegno che questa amministrazione ha assunto per la tutela degli animali – dichiara l’Assessore alla Tutela degli Animali, Fabio Stella – . Le temperature estive e i picchi di calore sempre più frequenti possono rivelarsi fatali per un animale lasciato al sole o senza acqua – si apprende dal portale web ufficiale. Con questo provvedimento definiamo regole chiare ed essenziali per la loro salvaguardia, rafforzando contemporaneamente i controlli – precisa il comunicato. Ringrazio fin d’ora i cittadini, i commercianti e le associazioni che ci aiuteranno a diffondere le buone pratiche: la cura e il rispetto per il benessere animale sono un indicatore fondamentale della sensibilità di tutta la nostra comunità”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it