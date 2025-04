Chieti, Online la manifestazione di interesse per la gestione dei campetti di via Silio Italico e di via de Turre

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 9 aprile 2025 – Pubblicata online la manifestazione di interesse per il recupero e fruibilità dell’area tra via dei Frentani e via Silio Italico al Tricalle e il campetto sportivo situato in via Giovanni de Turre – si apprende dalla nota stampa. Un progetto teso alla valorizzazione di uno spazio strategico per la comunità affinché le aree esterne possano divenire fruibili per la cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. “Al via l’annunciata manifestazione di interesse per promuovere un utilizzo delle due aree in linea con le esigenze della comunità e per individuare, in maniera trasparente, un soggetto qualificato in grado di gestirle nel rispetto delle condizioni stabilite dal Comune – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Il progetto prevede che il soggetto affidatario si faccia carico della riqualificazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’apertura e chiusura secondo orari definiti e dell’elaborazione di un piano operativo per la gestione dello spazio, il tutto senza alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione, garantendo la sicurezza, l’accessibilità e il decoro urbano – Si tratta di due aree funzionali, entrambe nelle vicinanze di edifici scolastici, cosa che ci ha visto agire sin dal primo momento di concerto con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione – si apprende dalla nota stampa. Vogliamo che questi spazi diventino luoghi di aggregazione sociale con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani e alle associazioni locali che promuovono attività sportive, culturali e sociali, mantenendo per vicinanza e finalità, la funzione di completamento delle strutture a servizio della comunità scolastica e non sia in via per Francavilla, sia in via de Turre dove si trova l’altro campetto – riporta testualmente l’articolo online. Puntiamo a trovare soggetti disposti a investire sulla città, diventando complementari all’azione che il Comune nello stato di dissesto non può assicurare – Il lavoro che ci accingiamo a fare è dunque cruciale e volto a dare massima fruibilità anche a queste due strutture sportive”.

