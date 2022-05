Chieti, Online l’avviso per il progetto Fermenti in Comune.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti

20 maggio 2022 – È online sul sito istituzionale l’avviso per partecipare al

progetto Fermenti in Comune, cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio

Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale e ANCI, che vede come capofila il Comune di Chieti con gli

assessorati ad Ambiente e transizione ecologica, Politiche sociali e Politiche

giovanili e come partner realtà operative sul sociale e sulla partecipazione

quali Plastic

Free Onlus, Red Group Srl e le teatine Erga Omnes OdV, TeAtelier ASD-APS, La

Cura del Tempo APS, TheaRte Associazione Culturale –

Il progetto si articola in

cinque distinte linee di azione: scuole “plastic free”; comunicazione

e sensibilizzazione collettiva del territorio; raccolte collettive di rifiuti

plastici abbandonati in luoghi simbolo della città; definizione di un modello

di sviluppo locale sostenibile; job creation.

Possono presentare

la manifestazione d’interesse le Associazioni, Organizzazioni di volontariato,

le Cooperative sociali, le Reti associative, le Fondazioni e le altre entità

del terzo settore rappresentative del mondo giovanile (età compresa tra i 16 ed

i 35 anni) che abbiano tra le finalità specifiche la tutela e la promozione

Le candidature possono essere

formulate esclusivamente da soggetti che abbiano sede principale o secondaria a

Chieti e che operino principalmente sul territorio comunale e dovranno arrivare

entro

entro

le ore 24:00 del 3 Giugno 2022, a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.comune.chieti.it. Gli

interessati dovranno indicare nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FERMENTI NATURALI” presentando una istanza debitamente firmata e timbrata,

redatta secondo lo schema di cui al format allegato all’Avviso, inserendo

documento di riconoscimento del legale rappresentante firmatario della

richiesta, completa di tutti i dati identificativi.

Nel link avviso e documentazione: https://www.comune.chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/avviso-pubblico-per-l-acquisizione-di-manifestazioni-d-interesse-da-parte-di-associazioni-giovanili-locali-interessate-a-partecipare-al-progetto

“L’obiettivo

del progetto è duplice, punta alla sostenibilità e ai giovani – così il sindaco Diego Ferrara e gli

assessori Mara Maretti, Chiara Zappalorto e Manuel Pantalone – Al centro

del progetto, elaborato con la collaborazione del consigliere Paride Paci, c’è la scelta di andare controtendenza

riducendo drasticamente il consumo e l’abbandono dei rifiuti in plastica, in

particolare quella monouso, diminuendo sensibilmente l’inquinamento prodotto

sul nostro territorio che è quello di riferimento. Lo faremo promuovendo la partecipazione

dei giovani ad alcune azioni mirate nei luoghi simbolo della città, saranno

interessati soprattutto ragazzi e ragazze tra i 16 ed i 18 anni e una quota

significativa di quelli tra i 19 ed i 35 anni residenti o studenti locali,

appartenenti alle fasce sociali più fragili o a rischio, il tutto favorendo anche

l’avvio di percorsi auto occupazionalinell’ambito dell’economia

sostenibile e circolare – Per queste ragioni i tempi sono stretti e ci auguriamo

che la risposta sia alta e forte, perché procederemo a ritmi serrati: esperito

l’avviso e raccolte le manifestazioni di interesse entreremo nel vivo della

progettazione, innanzitutto istituendo un tavolo di coordinamento delle attività,

coinvolgendo le scuole medie e superiori in percorsi plastic free, avviando

eventi sul territorio, facendo della sostenibilità il modello di riferimento

della Città”.

