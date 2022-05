Chieti, Online l’avviso per richiedere contributi destinati ai caregiver di persone con disabilità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 15 maggio 2022 – L’assessorato alle Politiche

sociali rende noto che è online l’avviso per richiedere l’assegno di cura per caregiver

che assistono persone con disabilità, si tratta di fondi messi a disposizione

dalla Regione Abruzzo per sostenere gli accompagnatori di persone non

autosufficienti e assicurare così la continuità dell’assistenza atta a garantire

agli stessi la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo,

evitando il ricorso a strutture ospedaliere e/o residenziali.

Avviso e modulistica sono visionabili e scaricabili al

seguente link:

Si tratta di circa 89.000 euro di contributi del fondo

relativo agli anni 2018/2020 destinati a supportare tutti i cittadini residenti

o domiciliati in Abruzzo, che si trovino nelle condizioni previste dall’avviso,

ciè quella di assistenza di una persona non autosufficiente – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Scopo delle risorse sostenere il ruolo di cura e di

assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non

autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della

vita quotidiana nell’ambiente domestico, nella vita di relazione e nella

mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e

assistenza –

Tre le linee di intervento, i

caregiver possono chiedere: assegni di

cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati all’assistenza (diretta o indiretta)

della persona nel cui Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI) sia

individuato il caregiver familiare in possesso dei requisiti previsti dalla

legge di riferimento; contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro

che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle

disposizioni normative emergenziali; l’intervento è rivolto ai caregiver

familiari delle persone non autosufficienti o con disabilità grave, già

valutate dagli Organismi preposti e in lista per l ‘accesso alle unità di

offerta residenziali; sostegni a programmi di accompagnamento

finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver

con la persona assistita – si legge sul sito web ufficiale. L’entità

dell’assegno viene stabilita in base alla disabilità e ai parametri definiti

nell’avviso – aggiunge testualmente l’articolo online.

La domanda va inoltrata entro il 15 giugno allo

sportello del protocollo del Comune, il modello è già scaricabile dal

sito www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it,

sezione concorsi avvisi e bandi, ma sono disponibili anche sull’App Smart.PA,

nonché agli sportelli dei servizi di Segretariato Sociale del Comune di Chieti”.

