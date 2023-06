Chieti, Online le manifestazioni di interesse per diversi edifici di importanza strategica e culturale

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 17 giugno 2023 – È online sul sito di ARIC, stazione appaltante per conto del Comune di Chieti, la manifestazione di interesse per la progettazione definitiva e lavori di tre importanti interventi di rigenerazione urbana,attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: si tratta del recupero e rifunzionalizzazione, nonché manutenzione straordinaria e adeguamento sismico dei complessi di palazzo Massangioli e del cinema Eden come centro culturale polifunzionale, delle ex scuole Nolli come centro diurno integrato, del complesso ex asilo Principessa di Piemonte come Casa delle Associazioni e del Volontariato – Le imprese interessate avranno tempo fino al 30 giugno per farsi avanti, dando così pieno avvio all’iter realizzativo previsto dai tempi del PNRR. “Agiamo attraverso l’ARIC come stazione appaltante, in virtù di un’intesa che ci consente di alleggerire il carico del settore comunale, alle prese con decine di altri interventi, sempre con risorse PNRR, oltre che con le opere a difesa del territorio dal dissesto idrogeologico – dicono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Rispoli e il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare – La riqualificazione e messa a norma di tanti e tali palazzi ci consentirà di portare avanti un’azione capace di cambiare in meglio la città, restituendole edifici storici che potranno essere sede di servizi o divenire nuovi spazi a disposizione della comunità e della cultura – si legge sul sito web ufficiale. I fondi ottenuti saranno messi a frutto, perché non vogliamo restituirli o, peggio, non spenderli e per farlo, stiamo utilizzando tutti i canali e le strategie che la legge consente, assicurando speditezza, trasparenza e regolarità, priorità per la nostra Amministrazione e per il percorso avviato con il PNRR. A proposito di questo, abbiamo dedicato una speciale sezione in evidenza sul nostro sito, proprio per illustrare alla città le tante cose che accadranno attraverso questa misura che ha fatto arrivare su Chieti oltre 60 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Gli interventi in questione riguardano lavori per circa 7 milioni di euro per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle scuole Nolli e dello splendido complesso dell’ex asilo nido Principessa di Piemonte che sarà anche migliorato sismicamente e dove gli spazi saranno destinati ad attività associative e sociali; il centro storico cambierà faccia con la rigenerazione di Palazzo Massangioli e dell’ex cinema Eden, strutture di pregio, vocate per l’animazione culturale e a fare da supporto alle altre presenze storiche vicine come il Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. Rigenerazione, ma non solo, proseguono anche le procedure per la realizzazione di nuovi parcheggi, per risolvere una grave emergenza cittadina, quella dell’accessibilità”.

