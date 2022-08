Chieti, Operativa anche a Chieti la rete dei corridoi umanitari per l’accoglienza dei profughi afghani

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 3 agosto 2022 – Si attiva anche a Chieti la

rete dei Circoli rifugio dell’Arci diffusa su tutto il territorio nazionale per

l’accoglienza di cittadini afghani, soprattutto donne e bambini – precisa la nota online. Sono 215.000

le persone accolte in Italia in virtù di un protocollo d’intesa per la

realizzazione del progetto “Corridoi umanitari/Evacuazioni per l’Afghanistan”,

firmato il 4 novembre 2021 tra Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale, Ministero dell’Interno, CEI, Comunità di

Sant’Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche, Tavola Valdese, Arci, INMP,

OIM e Unhcr. Stamane il sindaco ha ricevuto la famiglia arrivata nei giorni

scorsi in città, a cui viene data accoglienza in base all’intesa, con lui l’assessore

alle Politiche Sociali Mara Maretti, i consiglieri Paride Paci e Silvio Di

Primio ed Edoardo Raimondi, il presidente dell’Arci Abruzzo Antonio Tiberio e

Daniele Licheri che per Arci ha seguito gli arrivi.

“Si tratta di un’attività umanitaria che è importante

per la nostra Amministrazione, poiché risponde a due obiettivi: aumentare da un

lato la capacità, di accoglienza di dialogo e integrazione dei cittadini

stranieri nel territorio comunale, e attivare anche questa funzione del terzo

settore – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche

sociali Mara Maretti – A Chieti sarà accolta una famiglia sottratta alla

guerra e a un presente difficile, una prerogativa, l’accoglienza, che

appartiene da sempre alla città e che rientra fra le attività fisiologiche di

una pubblica amministrazione, che grazie all’intesa con l’Arci e ai fondi

destinati dallo Stato a tal fine, vivrà per un periodo in Italia – Uno speciale

grazie all’associazione di protezione civile dei NOT di Chieti che ha

supportato l’arrivo del nucleo in città, occupandosi dei trasferimenti”.

“Con questa iniziativa si dimostra che le persone

possono arrivare in Italia e in Europa in sicurezza e legalità – così il

presidente di Arci Abruzzo, Antonio Tiberio – Si tratta di una goccia

nel mare della crisi afghana, una crisi ormai dimenticata, ma che chiama in

causa l’Italia, al fine di dare anche al popolo afghano la protezione e

l’accoglienza possibile perché non diventino preda dei trafficanti – precisa la nota online. Questi

arrivi realizzano una filiera istituzionale importante che ha una finalità di

valore, dare supporto e accoglienza a migliaia di persone che rischiano ogni

giorno la propria vita”.

“L’incontro di oggi è stato importante: non è un fatto

formale ma sostanziale, l’accoglienza si costruisce insieme agli enti di

prossimità come i Comuni e non può basarsi solo sulla solidarietà dei singoli o

delle associazioni perché non basta e perché non è socialmente sostenibile – il

commento di Daniele Licheri per Arci – Per questo il segnale di oggi è

importante e ringrazio sia il sindaco Ferrara che l’assessora Maretti, sono

convinto che si potrà fare un ottimo lavoro insieme”.

