Chieti, Operativa l’unità di progetto per le case popolari

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti 18 maggio

2022 – A dieci giorni dall’insediamento, diventa operativa l’Unità di Progetto

interna all’Ente che effettuerà per i prossimi sei mesi la ricognizione

puntuale sugli alloggi E.R.P. e di emergenza abitativa, al fine di arrivare alla

migliore programmazione delle azioni inerenti tale settore

“Diventa

operativa un’attenzione che fino ad oggi è mancata sul settore e che ha fatto

da principio ispiratore della delibera di giunta dell’8 febbraio scorso – così

il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche della Casa Enrico

Raimondi – L’unità è interna all’Ente, presieduta dalla comandante della

Polizia Municipale e composta da dirigenti, funzionari e dipendenti, quindi Paola

De Rossi, Lara Carosella, Ivonne Elia, Letizia di Tommaso e Cristiano

Antonicelli che da lunedì sarà operativo all'Ufficio case. La finalità è verificare lo stato di manutenzione

degli immobili Erp e in emergenza abitativa, oltre a ricostruire la situazione

dei titoli abitativi – Un’azione funzionale anche a stringere i tempi della

convenzione che striamo elaborando con l’Ater, che a breve si occuperà della

manutenzione, nonché per l’individuazione di un ufficio comune di riferimento

dove far confluire tutte le problematiche e le informazioni che devono essere a

conoscenza dell'Ente. Si tratta di un organismo a costo

zero per il Comune, che supporterà un settore purtroppo rimasto depotenziato nel

tempo a livello di organico per via di pensionamenti e avvicendamenti, ma su

cui questa Amministrazione punta molto, perché la casa è una delle priorità per

eccellenza sentite in città e perché quelle assegnate siano dignitose – Per

questo ci siamo messi subito in modo per reperire risorse per fare manutenzioni

straordinarie mai effettuate, come dimostra la progettazione già finanziata per

la riqualificazione di diversi alloggi comunali e che ci ha assegnato risorse

per oltre 3 milioni di euro che ci consentiranno di intervenire sui plessi in

condizioni peggiori. Grazie a questo organismo potremo così avviare una

ricognizione puntuale della situazione negli alloggi E.R.P. e di emergenza

abitativa, sia a livello logistico e manutentivo, ma anche sotto l’aspetto

della regolarità dei titoli abilitativi, con l’intento di avere subito la

fotografia della situazione a partire da quelli destinatari di finanziamenti e

su cui dovrà subito iniziare la fase di assegnazione della progettazione. Nei prossimi mesi si agirà con questa

priorità, una volta finita la ricognizione sui plessi che diverranno cantiere

degli interventi, si passerà a tutti gli altri alloggi anche per dare altro

tipo di risposte a chi, ad esempio, ha esigenza di spazi più ampi di quelli

assegnati e dunque chiede mobilità per cambiare in meglio la sua posizione.

Il lavoro di

questa Unità è, infine, mirato ad avere anche l’esatta ricognizione degli

immobili che potranno essere assegnati, a seguito della pubblicazione della

graduatoria che, con la collaborazione della Commissione alloggi istituita

presso l’Ater, ci si auspica possa essere effettuata entro la fine di giugno”.

