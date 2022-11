Chieti, Operativo da domani il Job Corner, sportello per giovani in cerca di lavoro

- Advertisement -

Chisti, 28 novembre 2022 – Sarà operativo da domani e dalle 9:00 alle 13:00 nella sede dell’Informagiovani di Chieti – Chieti Solidale in Via Spaventa n. 47 lo sportello voluto dall’Amministrazione per dialogare con le fasce più giovani della città e dare orientamenti per il mondo del lavoro – “Si tratta di una prima testimonianza del rafforzamento dei servizi rivolti alle fasce di cittadinanza più giovane – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Politiche Sociali e Giovanili Mara Maretti e Manuel Pantalone – Un’azione contenuta già nel Piano sociale regionale e rinsaldata in quello distrettuale che riguarda il Comune di Chieti e che dopo l’approvazione già avuta in Giunta andremo a presentare a breve a quella del Consiglio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Domani, intanto, partiranno i primi servizi orientati alla popolazione giovanile, uno degli assi tematici nuovi presenti nel piano regionale e distrettuale, che con una serie di iniziative intende dialogare con le generazioni più giovani, quelle che devono trovare percorsi lavorativi e che stanno passando dallo studio al mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Il potenziamento delle attività dell’Informagiovani è dunque un primo decisivo incontro, perché questo strumento dialoga da sempre con le giovani generazioni ed è conosciuto proprio come una sorta di bussola – si apprende dal portale web ufficiale. Da domani comincia un fattivo cammino da parte dell’Amministrazione, volto ad affiancare i ragazzi e le ragazze che entrano nel mondo adulto, attraverso l’orientamento nel mondo del lavoro territoriale e il supporto del percorso di passaggio fra Ateneo e mercato del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Uno sportello tecnico dove avere informazioni capaci di rispondere alle esigenze dei giovani laureati o diplomanti e sviluppare le loro vocazioni professionali in modo da poter essere supportati al meglio nella scelta dei percorsi lavorativi, oppure di formazione”.

