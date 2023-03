Chieti, Opere finanziate con il PNRR, al via l’intesa con l’Aric

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 9 marzo 2023 – Avanza la procedura di realizzazione della grande mole di opere finanziate con i fondi del PNRR, grazie al costante lavoro di Giunta e struttura comunale, al fine di rendere possibile alla città una programmazione importante, nonostante le risorse contingentate dal piano di riequilibrio economico e finanziario – riporta testualmente l’articolo online. A tale fine e a fronte della carenza di organico tecnico dell’Ente, la Giunta ha deliberato un’intesa con l’Aric, l’Agenzia regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo per l’espletamento di procedure di gara aventi ad oggetto la realizzazione di interventi finanziati nell’ambito del PNRR. “Abbiamo deciso di agire in tal senso perché entro settembre il Comune deve procedere all’espletamento di ben sedici gare e deve farlo con un personale sotto organico, in ragione di una cattiva programmazione del settore negli anni– spiega il sindaco Diego Ferrara – L’esigenza di assicurare i tempi previsti dal cronoprogramma di parte dei finanziamenti PNRR senza oberare oltre la struttura comunale, che ringraziamo per gli sforzi fatti finora, ci costringe, nostro malgrado, ad attivare una collaborazione con l’Aric, per le attività che questa è in grado di garantire, essendo l’Agenzia un ente nato per fare da centrale unica di committenza anche dei Comuni – precisa la nota online. La procedura riguarderà: la ristrutturazione e rifunzionalizzazione: di Palazzo Massangioli ed ex Cinema Eden; delle scuole Nolli e dell’ex asilo Principessa di Piemonte; della riqualificazione di Piazza Trento e Trieste, del progetto Corso Tiburtina, Piazza calanchi e Colle Marconi; degli interventi di riqualificazione del sottopasso pedonale e del parco della Stazione con annessi parcheggi; della stazione cicloviaria che nascerà a Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. Un pacchetto importante di interventi su cui terremo costantemente informata la città, perché comprenda i grandi cambiamenti a cui andremo incontro nei prossimi anni e se ne senta parte attiva”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it