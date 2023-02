Chieti, OPS, nuovo incontro in Provincia con le parti sociali

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si è svolto questa mattina nella sala giunta della Provincia di Chieti un incontro con i sindacati della OPS, la società con capitale sociale per l’89,7% detenuto dalla Provincia e per il 10,3% dal Comune di Chieti, teso ad affrontare il tema della tutela dei posti di lavoro della partecipata – viene evidenziato sul sito web. Un incontro proficuo chiesto e voluto dai sindacati per comprendere la reale situazione dei lavoratori e al quale abbiamo prontamente deciso di dare seguito perché la salvaguardia dei 27 posti di lavoro è una delle priorità della nostra azione amministrativa – si legge sul sito web ufficiale. Il nostro appoggio e sostegno verso i lavoratori è totale – si apprende dalla nota stampa. Il dirigente al Patrimonio della Provincia di Chieti, Giancarlo Moca, ha già redatto una prospettiva di rinnovo contrattuale delle convenzioni e conseguentemente di salvaguardia dei 27 posti di lavoro sulla base della documentazione in possesso – recita il testo pubblicato online. “Condivido pienamente quanto espresso dal Presidente Menna con la certezza che insieme troveremo una soluzione che abbia l’obiettivo ultimo di salvaguardare i posti di lavoro”, ha aggiunto il Sindaco di Chieti Ferrara Pietro Diego che ha ribadito la sua presenza al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie nella battaglia di tutela del lavoro – Collaborazione in tal senso è stata espressa anche dal Presidente OPS Monaco che si è detto disponibile a “trovare ed identificare tutte quelle condizioni necessarie per giungere a questo obiettivo”.”E’ fondamentale – concludono Menna e Ferrara – che venga garantita la tutela dei diritti dei lavoratori e che vengano salvaguardate anche le tante famiglie che si troverebbero in gravi difficoltà economiche – si apprende dalla nota stampa. Pertanto lavoreremo in maniera assidua e tenace per giungere a questo obiettivo”.I sindacati hanno ascoltato con attenzione le parole e le indicazioni espresse dal Presidente Menna, dal Sindaco Ferrara, dal Dirigente Moca e dal Presidente OPS Monaco ribadendo la loro preoccupazione sulla tutela dei posti di lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Il tavolo si riunirà nuovamente a breve per dare un riscontro circa il concreto adeguamento alle indicazioni fornite dalla Provincia e dal Comune di Chieti da parte dell’OPS e conseguentemente per poter rassicurare i sindacati in merito al futuro della società e dei lavoratori.All’incontro erano presenti il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, il Sindaco di Chieti, Diego Ferrara, il Presidente dell’OPS, Alessio Monaco, il Segretario generale provinciale, Antonella Marra, il Dirigente del Patrimonio della Provincia, Giancarlo Moca e i rappresentanti sindacali Dorato Di Camillo (Fim Cisl) e Andrea de Lutiis (Fiom Cgil).

