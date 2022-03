Chieti, Ora della Terra :a Chieti spente piazza G.B. Vico e Piazzale Marconi

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 25 marzo 2022 – Luci

spente in centro storico e a Chieti Scalo domani, sabato 26 marzo, in occasione

della Giornata internazionale istituita dal WWF, l’Ora della Terra – viene evidenziato sul sito web. Dalle 20.30

alle 21.30 si spegnerà la pubblica illuminazione sia in piazza G.B. Vico, sia

in piazzale Marconi.

- Pubblicità -

“Mai come quest’anno

è importante dare un segnale di sostenibilità spegnendo le luci pubbliche delle

nostre piazze maggiori – così il sindaco Diego

Ferrara e gli assessori all’Ambiente e Transizione ecologica e Lavori

pubblici Chiara Zappalorto e Stefano

Rispoli – Anche quest’anno aderiamo alla mobilitazione internazionale

creando un buio simbolico, ma l’attenzione ai temi della campagna resta accesa

e presente, al fine di portare avanti tematiche ambientali e inclusive, oltre

che virtuose – si apprende dalla nota stampa. Il risparmio energetico sarà il leitmotiv di quest’anno, in un

momento di grande sacrificio per la comunità e di particolare attenzione a

livello internazionale, per le ripercussioni che sulle fonti di

approvvigionamento termico può avere la situazione in Ucraina – si legge sul sito web ufficiale.

L’Amministrazione sta

promuovendo l’efficientamento dei suoi impianti, sia termici, sia di

illuminazione, al fine di promuovere un risparmio concreto e di esempio per la

comunità Per questa ragione chiediamo alla cittadinanza di condividere altrettanto

simbolicamente questo intento, adoperandosi con comportamenti virtuosi, contro

ogni tipo di spreco e aderendo alla giornata, creando un’ora di risparmio

energetico nelle proprie case – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’invito è a spegnere la luce durante l’ora

della terra, per riscoprire, magari a lume di candela il valore dell’energia e

della sostenibilità. La tutela del verde, l’attenzione a una mobilità

sostenibile, il virtuosismo energetico, sono tutti temi su cui ci stiamo

impegnando e che stanno già producendo effetti nelle politiche amministrative del

Comune”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it