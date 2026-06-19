Chieti, Ordinanza commissariale n. 2 del 17 giugno 2026 che disciplina la concessione del contributo per il disagio abitativo

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Dissesto idrogeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. È stata pubblicata l’Ordinanza commissariale n. 2 del 17 giugno 2026 che disciplina la concessione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione a favore dei nuclei familiari interessati dagli eventi calamitosi del maggio e giugno 2023 nei Comuni di Chieti e Bucchianico – recita il testo pubblicato online. Il Comune di Chieti recepisce e darà piena attuazione ai contenuti dell’ordinanza, che prevede anche il trasferimento delle risorse necessarie al pagamento degli arretrati maturati a partire da settembre 2025. A tal fine il sindaco Giovanni Legnini ha convocato per lunedì pomeriggio i rappresentanti del Comitato di residenti della zona di Santa Maria interessati, per illustrare il provvedimento e per supportarne le istanze in base al contenuto – recita il testo pubblicato online. Per agevolare i cittadini, da alcuni giorni è già disponibile sul sito istituzionale del Comune la modulistica necessaria per presentare la domanda di contributo – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione comunale continuerà a garantire il massimo supporto alle famiglie coinvolte, accompagnando il percorso di ricostruzione e di ritorno alla normalità abitativa – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it