Chieti, Ordinanza del sindaco: divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per usi potabili nella zona di Chieti alta

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 18 marzo 2026 – Il sindaco Diego Ferrara ha firmato l’ordinanza n. 316 del 18 marzo 2026 che dispone, in via precauzionale, il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare nella zona di Chieti alta – si legge sul sito web ufficiale. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle analisi effettuate dalla ASL, che hanno evidenziato non conformità dell’acqua ai parametri previsti per il consumo umano, in particolare dal fontanino pubblico di località Santa Barbara di cui è già stata effettuata la chiusura – si legge sul sito web ufficiale. Sulla base di tali risultanze l’atto definisce che: · l’acqua non può essere utilizzata per bere, cucinare o preparare alimenti; · il divieto riguarda l’intera rete idrica di Chieti alta – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di una misura temporanea che resterà in vigore fino a nuova certificazione dei parametri di potabilità da parte dell’ACA, che dovrebbe pervenire presumibilmente entro la giornata di domani, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati da parte del gestore del servizio idrico – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione ha chiesto all’Aca la predisposizione di un’autobotte per la distribuzione di acqua potabile alla cittadinanza, il mezzo sarà allocato nel piazzale antistante i cancelli dell’ex ospedale San Camillo, zona dove è ubicato il fontanino pubblico analizzato – Si allega ordinanza –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it