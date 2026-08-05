Chieti, Ordinanza del Sindaco Legnini per il temporaneo divieto di uso potabile per il consumo umano dell’acqua in Via Polacchi, Via Colle dell’Ara, Via Filetto e limitrofe (ospedale escluso), senza previa bollitura

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 5 agosto 2026 – Il Sindaco Giovanni Legnini ha firmato in data odierna un’ordinanza contingibile e urgente che dispone il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua a scopo potabile, se non previa bollitura, per la rete idrica di Chieti Scalo nelle seguenti zone: “Via Polacchi, Via Colle dell’Ara, Via Filetto e relative traverse limitrofe”. Si precisa che l’ospedale clinicizzato, essendo alimentato dalla rete proveniente dal Serbatoio denominato “Ospedale”, è escluso dalle prescrizioni – aggiunge la nota pubblicata. Il provvedimento, adottato in via precauzionale a seguito delle rilevazioni analitiche di ACA sul serbatoio di Colle dell’Ara e delle note ufficiali inviate al Comune in cui il gestore ha segnalato un esito di non conformità ai parametri del D. Lgs. 18/2023 sui campioni d’acqua prelevati, resterà in vigore fino al rientro dei parametri – ACA ha già attivato le procedure di intervento per risolvere la criticità, avviando il lavaggio del serbatoio interessato, la pulizia della rete di distribuzione e la verifica straordinaria del sistema di clorazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Contestualmente, il Gestore provvederà ad effettuare nuovi prelievi e campionamenti continui per monitorare il ripristino della qualità dell’acqua – si legge sul sito web ufficiale. L’Amministrazione comunale fornirà tempestivi aggiornamenti alla cittadinanza non appena perverranno gli esiti analitici favorevoli da parte dell’azienda – si apprende dal portale web ufficiale. “Si tratta di una misura adottata in via del tutto precauzionale a tutela della salute pubblica, a seguito delle segnalazioni giunte dal gestore del servizio idrico che confermano lo stretto e costante monitoraggio sulla qualità dell’acqua – così il sindaco Legnini – . I tecnici di ACA sono già al lavoro per le operazioni di lavaggio della rete e di bonifica del serbatoio – recita il testo pubblicato online. Siamo in continuo e stretto contatto con l’Azienda e con le autorità sanitarie: monitoreremo l’evoluzione dei campionamenti con l’auspicio che i controlli effettuati confermino il rientro dei valori nei parametri di legge e la sicurezza dell’acqua già nelle prossime ore”. L’Aca precisa infine che “il divieto riguarda l’utilizzo delle acque a scopo potabile, per il consumo umano, se non previa bollitura”. Di conseguenza, resta consentito l’uso dell’acqua senza bollitura per tutti i normali impieghi igienico-domestici che non comportano ingestione, quali la pulizia degli ambienti, l’uso dei servizi igienici, della lavatrice e della lavastoviglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ordinanza è in allegato – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it