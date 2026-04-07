Chieti, Ordinanza di chiusura della scuola primaria di via Lanciano a Chieti Scalo per domani mercoledì 8 aprile 2026

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Sindaco e assessore Giammarino: “Ordinanza di chiusura per mercoledì 8 aprile a seguito dei danni provocati dalla pioggia”. Il sindaco Diego Ferrara ha predisposto un’ordinanza di chiusura della scuola primaria di Chieti Scalo in via Lanciano, Istituto Comprensivo 3, a seguito degli allagamenti causati dal maltempo dei giorni scorsi – precisa la nota online. Alla luce della situazione riscontrata, il plesso resterà chiuso per la giornata di domani, mercoledì 8 aprile, il provvedimento sarà prorogabile in caso di necessità. “I sopralluoghi fatti in giornata dai Vigili del Fuoco e dai tecnici comunali – fanno sapere Ferrara e l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – hanno riscontrato allagamenti diffusi in diversi ambienti, compresi locali tecnici e spazi interrati – Le verifiche hanno evidenziato anche criticità di natura impiantistica, con possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla funzionalità degli impianti elettrici, termici e dei sistemi di sicurezza dell’edificio – Prima di procedere alla riapertura sarà necessario effettuare ulteriori controlli e interventi di ripristino per garantire condizioni adeguate a riprendere le attività didattiche in piena sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. Alla luce dei primi interventi domani si deciderà se prorogare la chiusura o disporre soluzioni alternative finché non saranno effettuati i lavori necessari, in modo che i ragazzi non perdano giorni di lezione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it