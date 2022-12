Chieti, Ordinanza di chiusura per la scuola dell’infanzia di Brecciarola

- Advertisement -

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 20 dicembre 2022 – Il sindaco Diego Ferrara ha firmato un’ordinanza di chiusura per la scuola primaria di Brecciarola, a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento – riporta testualmente l’articolo online. “Si tratta di una decisione necessaria perché i nostri uffici hanno constatato che l’impianto non era riparabile – così il sindaco Diego Ferrara – La chiusura disposta già per domani, riguarderà comunque un’esigua parte della comunità scolastica, visto che nel plesso di Brecciarola interessato dal guasto era rimasta solo una classe di scuola dell’infanzia, ma proprio perché si tratta di bambini piccoli e constatata l’impossibilità di procedere a una riparazione veloce dell’impianto che dovrà invece essere sostituito, si è deciso per la chiusura, perché i tempi richiesti dall’operazione non sono immediati – I bambini non possono stare al freddo – recita il testo pubblicato online. Dal canto nostro faremo il possibile per tornare al più presto a riscaldare il plesso, in modo che dopo le vacanze di Natale possa ospitare i piccoli e il personale scolastico e amministrativo senza alcun problema”. Per leggere l’ordinanza clicca qui

