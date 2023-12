Chieti, Ordinanza sindaco riunifica alla Chiarini le classi della scuola secondaria Vicentini-Della Porta sgomberata a causa del dissesto

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 15 dicembre 2023 –Nella giornata di oggi il sindaco Diego Ferrara ha firmato un’Ordinanza sindacale che individua nel plesso delle primarie Chiarini la sistemazione delle classi della scuola secondaria di primo grado Vicentini-Della Porta – L’ordinanza è consultabile al seguente link: https://ww2.gazzettaamministrativa – si apprende dal portale web ufficiale. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/ordinanze/2023/Pratica_1702646491592/ordinanza_n.157_del_15_dicembre_2023.pdf L’atto prevede l’individuazione e il trasferimento degli alunni delle Scuola Secondaria di primo grado Vicentini-Della Porta, circa 240 alunni suddivisi in 11 classi, già trasferiti nei plessi S. Andrea, Chiarini e Cesari in base all’Ordinanza n. 133 del 8 agosto 2023, nella sede unica del plesso Chiarini, in condivisione con le classi dell’Istituto Comprensivo 1. L’ordinanza dispone che i dirigenti del II e V settore adotti tutti i conseguenti atti di propria competenza per procedere a un sopralluogo congiunto con le Direzioni didattiche interessate, per individuare nel dettaglio gli spazi e verificare gli eventuali interventi per renderli pienamente fruibili; nonché elaborare un piano di trasferimento degli arredi e suppellettili, comprensivo di tempistica e modalità di trasloco, secondo le esigenze prospettate dalle Direzioni didattiche interessate – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Siamo arrivati a tale soluzione perché il trasferimento della Vicentini–Della Porta nella sede alternativa Istituto Beata Vergine del Carmine, ex Orsoline, è risultato impraticabile – spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino – sia per l’alto costo dei canoni di locazione, sia per gli investimenti necessari a rendere gli spazi agibili – precisa il comunicato. Abbiamo tentato tenacemente di arrivare a una soluzione, ma a fronte di tale impossibilità, stanti anche le condizioni di dissesto dell’Ente, abbiamo cercato alternative possibili – precisa la nota online. Da qui le interlocuzioni con il dirigente dell’Ambito Territoriale Chieti Pescara, Pierangelo Trippitelli e le dirigenti scolastiche dei Comprensivi 1 e 2, Simona Di Salvatore e Giovanna Santini, già il 30 novembre scorso, nella riunione tenutasi in Comune e finalizzata a individuare una soluzione condivisa per razionalizzare, possibilmente in un’unica sede, le sezioni della secondaria di primo grado Vicentini-Della Porta – si legge sul sito web ufficiale. In quella sede e a fronte di approfondite riflessioni condivise, abbiamo avuto dalle dirigenti il via libera a procedere verso questa soluzione che vogliamo vedere attuata il prima possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli uffici hanno fatto più sopralluoghi per vagliare tale possibilità ed è emerso che la Chiarini presenta spazi sufficienti ad accogliere gli alunni della Vicentini-Della Porta – si apprende dal portale web ufficiale. Ora agiremo in modo da agevolare il trasferimento in tempi rapidi, l’ordinanza di oggi comunque dà un riferimento certo alle famiglie in prossimità della scadenza dei termini per l’iscrizione al prossimo anno scolastico, affinché conoscano l’esatta ubicazione delle sedi didattiche – È una soluzione “virtuosa” che tiene conto delle difficoltà economiche dell’Ente in dissesto e anche dell’emergenza che sta a monte della decisione, vista la riscontrata insicurezza dei plessi originari a causa del dissesto idrogeologico – Una situazione che non potevamo non considerare, perché è in ballo l’incolumità dei nostri bambini, di tutto il personale docente e di quello amministrativo, nonché dei frequentatori – aggiunge la nota pubblicata. Ed è questa la nostra priorità”.

