Chieti, Ospedale e Casa di Comunità, la visita del sindaco e dei consiglieri Ferrara, Ianiro e Ricci

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 20 luglio 2026 – Questa mattina il sindaco di Chieti Giovanni Legnini ha visitato i locali dell’ex ospedale Ss.Annunziata, insieme ai sindaci emeriti e consiglieri comunali medici Diego Ferrara e Francesco Ricci e Gabriella Ianiro, presidente della Commissione comunale Sanità. La visita è iniziata nei locali destinati all’Ospedale di Comunità, nati per dare assistenza infermieristica e medica continuativa h24, gestire i pazienti cronici riacutizzati o dimessi da ospedali, quelli acuti e terminali, dove sono in corso i lavori finanziati alla Asl2 dal PNRR. La visita ha riguardato anche i laboratori e i servizi attivati nel presidio, la cui funzione, una volta attivata la Casa di Comunità, dovrà essere rivolta alla presa in carico, alla continuità assistenziale e all’integrazione sociosanitaria, dove la delegazione ha incontrato anche il personale sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Un complesso di grande valore strategico relativo ai servizi sanitari per la città e per il comprensorio, che necessita di un intervento di riorganizzazione perché diventi cuore pulsante della prima risposta sanitaria e della sanità territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Abbiamo voluto verificare direttamente lo stato di avanzamento di un intervento strategico – ha dichiarato il sindaco Legnini – e nonostante davanti al Ss. Annunziata campeggino le insegne sia dell’Ospedale e sia della Casa di Comunità abbiamo constatato che ad oggi né l’uno, né l’altra sono operativi, essendo ancora in corso i lavori di ristrutturazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ex ospedale ospita già servizi di grande rilevanza e, con il completamento dell’Ospedale di Comunità e il pieno sviluppo della Casa di Comunità, potrà diventare un punto di riferimento fondamentale per i cittadini e per tutto il comprensorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Occorre però completare i lavori e accelerare, dotando il polo sanitario di personale medico e infermieristico in numero adeguato a rendere efficienti tali importanti servizi – Porterò il tema all’attenzione del Comitato ristretto dei sindaci, convocato per domani, in occasione dell’esame dell’Atto aziendale della Asl. Tra le priorità su cui sarà importante confrontarsi, anche la necessità di restituire a Chieti Scalo un presidio di sanità territoriale, dopo la chiusura del distretto sanitario avvenuta nel 2018, che però non risulta ricompreso nella programmazione proposta con l’atto aziendale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’area di Chieti Scalo ha diritto a tale struttura, poiché è una delle più popolose di tutto l’ambito territoriale della Asl Lanciano Vasto-Chieti”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it