Chieti, Pala Colle dell’Ara, allo studio un affidamento alla Asl

31 maggio 2022 – “Siamo reduci da un incontro proficuo per il futuro del Pala

Colle dell’Ara che potrebbe essere ancora impiegato per scopi sanitari”, così il

sindaco Diego Ferrara con gli assessori a Sanità e Sport, Fabio Stella e Manuel

Pantalone, alla fine della riunione avuta stamane con la direzione aziendale

della Asl 2.

“La struttura ha il vantaggio di

essere accessibile e conosciuta dalla comunità – rimarcano gli amministratori –

con la Asl ci siamo confrontati per costruire insieme un futuro efficiente e a

servizio della comunità. La nostra comunità non può correre il rischio di

trovarsi impreparata di fronte a una nuova ondata del virus o a fronte di un’altra

emergenza, questi due anni di pandemia ci hanno insegnato che la prevenzione ha

un valore altissimo – Per tale ragione si è convenuto che è più utile dare spazio

alla vocazione sanitaria della struttura, dandola direttamente in uso alla Asl,

in modo da semplificarne anche la gestione – Stiamo preparando una proposta, in

modo da procedere speditamente: la posizione è ottimale, ci sono spazi per il

parcheggio ed è facilmente raggiungibile, in più ha già assolto a una funzione

di riferimento per buona parte dell’area metropolitana, ormai da mesi per le

vaccinazioni anti covid, funzione che potrebbe ricomprendere anche altre

tipologie di vaccinazione, ad esempio quelle contro l’influenza – Inoltre la

struttura è situata a Chieti Scalo, parte della città su cui la sanità deve

tornare a investire e a dare risposte e deve farlo al più presto”.

