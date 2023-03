Chieti, Pala Colle dell’Ara, cittadella dello sport e Amiterno outdoor, si procede verso il cantiere

- Advertisement -

Chieti, 14 marzo 2023 – Procede l’appalto di due importanti interventi di riqualificazione e rigenerazione degli impianti sportivi comunali – precisa la nota online. Si tratta della realizzazione di nuovi impianti sportivi, cittadelle dello sport e impianti polivalenti indoor, Cluster 1: Amiterno outdoor, “Sport e Inclusione sociale” per circa 650mila euro e degli interventi per realizzazione di nuovi impianti Cluster 2 ed efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del palazzetto sportivo Colle dell’Ara, per circa 350mila euro – riporta testualmente l’articolo online. In entrambi i casi gli uffici stanno effettuando la verifica dei requisiti delle ditte a seguito delle proposte di aggiudicazione dei seggi di gara – Una volta superata questa fase, i lavori saranno aggiudicati – precisa il comunicato. “Finite le verifiche tecniche, si lavorerà con tempi sostenuti – illustrano il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Lavori Pubblici e Sport, Stefano Rispoli e Manuel Pantalone – Il primo appalto prevede la realizzazione di un nuovo impianto polivalente outdoor e, precisamente, la realizzazione di uno skatepark, un campo polivalente, un spogliatoio e un percorso per fitness all’aperto, il tutto realizzato nel rispetto della sostenibilità ambientale e del superamento di tutte le possibili imparità di fruizione, dipendenti dal genere e dalle condizioni fisiche – si apprende dalla nota stampa. L’altro appalto, invece, si concentra sui lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria impianto sportivo Colle dell’Ara, con la riqualificazione dell’impianto sportivo tramite manutenzione straordinaria e integrazione degli impianti tecnologici attraverso la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico – riporta testualmente l’articolo online. Rendiamo il palazzetto, che fino a gennaio è stato a disposizione della campagna vaccinale, del tutto sostenibile, ma interveniamo anche sull’area adiacente lo Stadio Angelini per la realizzazione di un impianto dedicato al softball, atteso da anni”.

