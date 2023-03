Chieti, Pala Colle dell’Ara, domani la convention nazionale degli arbitri FIP dalle 17 alle 20.

- Advertisement -

Chieti, 2 marzo 2023 – Nuovo evento di caratura nazionale domani, venerdì 3 marzo al Pala Colle dell’Ara – viene evidenziato sul sito web. La struttura, tornata allo sport dal primo febbraio come annunciato dall’Amministrazione una volta finita l’emergenza pandemica, ospiterà un importante evento con gli arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro e Maurizio Biggi, ex arbitro nazionale di serie A e attuale formatore e responsabile nazionale del settore giovanile del Comitato nazionale arbitri – precisa la nota online. Tutti gli arbitri e i mini arbitri d’Abruzzo parteciperanno alla lezione che si terrà dalle 17 alle 20. “Un ulteriore e importante appuntamento nella struttura che ha di recente ripreso l’attività sportiva – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – Siamo molto felici di questa sinergia con la Federazione della Pallacanestro, che si aggiunge alle altre collaborazioni che abbiamo attivato sin dal primo giorno di governo – riporta testualmente l’articolo online. Un raduno nazionale, con uno dei nomi di prestigio del settore, qual è quello del coordinatore nazionale degli arbitri del settore giovanile FIP, Maurizio Biggi, peraltro abruzzese, dedicato a tesserati e iscritti, ma che nobilita la nostra struttura che in poco meno di un mese è stata scenario di due appuntamenti di livello: questo con la pallacanestro, infatti, arriva dopo il seminario di arti marziali con il Maestro il Jun Rong, autorità internazionale delle discipline Wushu, Taijiquan, Shuai Jiao – recita il testo pubblicato online. Attività resa possibile anche grazie alla piena collaborazione con la Federazione regionale e il presidente Francesco Di Girolamo, che ringraziamo per aver portato a Chieti questo evento e per tutto il lavoro che farà, perché la nostra città possa fare da cornice anche ad altri appuntamenti di qualità del settore”.

