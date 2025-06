Chieti, Pala Colle dell’Ara, gestione Proposta di aggiudicazione al Magic basket Chieti in ATI con il Città di Chieti

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale: Chieti, 28 giugno 2025 – Aggiudicata la gestione triennale del Pala Colle dell’Ara, una delle strutture di riferimento per l’attività sportiva della nostra città, sarà affidato al Magic basket Chieti in ATI con il Città di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. “Una buona notizia per l’impianto e per lo sport del territorio – commenta l’assessore Manuel Pantalone – così assicuriamo la piena funzionalità, la continuità nell’utilizzo e la valorizzazione di un impianto fondamentale per l’intero movimento sportivo locale – La partecipazione è stata ampia, fra associazioni, società dilettantistiche e federazioni per individuare il soggetto affidatario della gestione – Il Pala Colle dell’Ara è una struttura polifunzionale su cui in questi anni, in sinergia con l’assessorato ai lavori pubblici, abbiamo effettuato un importante intervento di efficientamento energetico, realizzato grazie a un finanziamento di 500.000 euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui circa 350.000 euro destinati ai lavori e la restante parte di oneri tecnici e iva – viene evidenziato sul sito web. Questo investimento ha migliorato sensibilmente le condizioni di utilizzo del palazzetto, rendendolo più efficiente ed economicamente sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Qualità e continuità dell’offerta sportiva erano rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione e, dunque, ora non possiamo che augurarci una gestione dinamica, competente e sostenibile, che consenta al Pala Colle dell’Ara di esprimere pienamente il proprio potenziale, diventando un centro vivo e operativo per allenamenti, competizioni, attività giovanili e percorsi formativi rivolti ad atleti e tecnici – precisa la nota online. Confidiamo in una nuova stagione di crescita e partecipazione per questa struttura”.

