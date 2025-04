Chieti, PalaTricalle a gara la gestione. L’assessore Pantalone: “Entro aprile troveremo il nuovo gestore”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 2 aprile 2025 – Pubblicata su Tutto Gare del Comune di Chieti la manifestazione di interesse inerente la gestione triennale del Palatricalle, i soggetti interessati dovranno rispondere entro il 22 aprile 2025. “Come annunciato stiamo procedendo alle gare per la gestione dei nostri tre maggiori impianti sportivi – illustra l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Quella del PalaTricalle è la prima procedura a partire, a breve si procederà anche per lo Stadio Angelini e il Pala Colle dell’Ara – L’impegno è triennale, l’importo base è di poco meno di 500.000 euro, si tratta di un affidamento di una durata medio breve atto ad assicurare la continuità delle attività delle strutture nell’interesse del tessuto sportivo e della città tutta, un obiettivo che ha contraddistinto la linea di questi anni garantendo la fruibilità a costi bassissimi o nulli per l’Ente, che non poteva procedere a interventi di manutenzione ordinaria – si legge sul sito web ufficiale. In questo modo abbiamo consentito alla città di continuare a fare sport e alle strutture comunali di essere a disposizione delle realtà del territorio, oltre che dei cittadini, perché tornassero ad essere integrate nella vita sportiva della città”.

