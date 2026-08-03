Chieti, Palazzo d’Achille, riunione operativa con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione: avviato il percorso per il completamento dell’intervento. Il sindaco: “Puntiamo ad avere il progetto esecutivo entro l’anno e il cantiere a inizio 2027”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 3 agosto 2026 – Si è svolta oggi una riunione operativa tra il Comune di Chieti e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, dedicata al percorso che porterà al completamento dei lavori di Palazzo d’Achille – Al termine dell’incontro, il sindaco Giovanni Legnini, l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Febo, il dirigente del Settore Lavori Pubblici Carlo Di Gregorio e il responsabile dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, Raffaello Fico, con i funzionari comunali e dell’Usrc, hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio – riporta testualmente l’articolo online. Attualmente sono in corso le operazioni di sanificazione e igienizzazione degli ambienti, necessarie per consentire i sopralluoghi tecnici finalizzati alla redazione del progetto di completamento dell’opera – “Oggi abbiamo definito un percorso chiaro e concreto per restituire Palazzo d’Achille alla città – così il sindaco Giovanni Legnini – . Ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente complessa: gli accertamenti giudiziari hanno stabilito che le opere eseguite in passato, oltre a essere parzialmente difformi, hanno addirittura aggravato il rischio sismico dell’edificio – recita il testo pubblicato online. Abbiamo ripreso l’esame della difficile situazione del Municipio esattamente dagli accertamenti tecnici effettuati in sede giudiziaria, poiché sarà necessario eliminare i difetti di esecuzione delle opere compiuti negli anni 2018 e 2019 e poi completare l’intervento – riporta testualmente l’articolo online. Nei prossimi giorni – prosegue il sindaco – saremo nelle condizioni di affidare l’incarico professionale per la redazione della variante al vecchio progetto, tenendo conto degli esiti della perizia svolta in sede giudiziaria e prevedendo le opere di completamento – È questa la scelta che consente di accelerare i tempi, evitando di ripartire da zero con un nuovo iter progettuale”. I progettisti definiranno le soluzioni tecniche, ma gli obiettivi sono già chiari: eliminare i difetti esecutivi riscontrati, realizzare il necessario miglioramento sismico e completare definitivamente l’intervento: “L’obiettivo che ci siamo dati è arrivare entro tre o quattro mesi, e quindi entro prima della fine dell’anno all’approvazione del progetto – conclude il sindaco – . Al fine di avviare e concludere al più presto i lavori abbiamo condiviso anche la necessità di valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione, la capacità delle imprese di ridurre al massimo i tempi di progettazione esecutiva e realizzazione prevedendo, laddove tecnicamente possibile, anche forme di agibilità parziale e progressiva dell’edificio, una volta completati gli interventi strutturali indispensabili – precisa la nota online. È un avanzamento importante, per cui ringrazio l’assessore Febo e il dirigente Di Gregorio per il Comune e l’Usrc per la piena sinergia istituzionale”. “Una vicenda complessa che oggi prende finalmente la strada della soluzione definitiva – si apprende dal portale web ufficiale. Grazie al lavoro costante dei nostri uffici tecnici e alla proficua collaborazione con l’Usrc, siamo riusciti a superare le problematiche esistenti e a impostare una tabella di marcia stringente – conclude l’assessore Luigi Febo – . Il nostro obiettivo prioritario è restituire alla città di Chieti la sua casa comunale in totale sicurezza sismica, riducendo al minimo i tempi di attesa e garantendo il massimo rigore nell’esecuzione delle opere di completamento, procedendo prima con quelle più importanti in modo da consentire un utilizzo in progress delle sezioni di edificio via via completate”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it