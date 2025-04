Chieti, Palazzo Nolli, ecco come rinascerà uno dei luoghi più amati e importanti del patrimonio storico della città

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 4 aprile 2025 – Partiti i lavori di rigenerazione delle ex scuole Nolli, un intervento finanziato con fondi PNRR per circa 3.400.000 e appaltato alla ditta teatina Coged di Alberto De Cesare – si apprende dalla nota stampa. Oggi la conferenza congiunta fra Comune, Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Chieti e Pescara, direttore dei lavori e ditta esecutrice – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A illustrare gli interventi gli assessori a Lavori Pubblici e Politiche sociali Stefano Rispoli e Alberta Giannini, la funzionaria SABAP Emanuela Criber, presente con lo storico Federico Giannini, il direttore dei lavori, Lorenzo Leombroni, i responsabili della ditta che li effettuerà. “La rinascita di Palazzo Nolli fa parte dei dieci interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione urbana finanziati con i fondi del PNRR, che si aggiunge a interventi importanti su palazzi storici come Eden, Massangioli e Principessa di Piemonte per restituire un’identità al centro storico e una risposta anche ai servizi alla cittadinanza – così l’assessore ai lavori Pubblici Stefano Rispoli – . Questi spazi hanno una storia importante, quella della famiglia Nolli che fra i suoi membri ha avuto forze un camerlengo, Antonio, fondatore del Palazzo, un ministro, un deputato e un sindaco di Napoli a cavallo fra 700 e 800, ma storicamente sono diventati parte della memoria cittadina come scuola – si apprende dal portale web ufficiale. Li restituiremo alla comunità con finalità sociali, per la realizzazione di un centro diurno integrato che unisce la nostra azione a quella delle Politiche sociali, dell’assessora Alberta Giannini, ma anche di Mara Maretti, con la quale è stato impostato il lavoro – recita il testo pubblicato online. Si comincerà un percorso anche con le associazioni perché si proceda contemporaneamente ai lavori – aggiunge la nota pubblicata. Questa rigenerazione è importante innestata pure a quelle che saranno rese possibili dai fondi Pinqua, con la via dei conventi che ridaranno vita al centro storico in modo rispettoso dell’identità e della storia dei luoghi, ma con nuove funzioni”. “Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a ridare vita anche a questo palazzo, con un indirizzo sul sociale – così l’assessora Alberta Giannini – . Da progetto diventerà uno splendido centro diurno per anziani, non un centro socio sanitario e con le dovute accortezze soprattutto per le persone autistiche, consentendo di avere a Chieti un riferimento per le persone che soffrono di autismo, soprattutto quelle adulte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La bellezza del palazzo deve essere goduta da tutta la città, come elemento fondamentale di inclusione sociale, studieremo interconnessioni fra i cittadini e le associazioni che si occupano di disabilità. Oggi sono particolarmente orgogliosa perché questi lavori e la rinascita che produrranno, saranno una risposta concreta per i cittadini più fragili – precisa il comunicato. Ringrazio Mara Maretti in qualità di ex Assessore alle Politiche sociali che ha scelto questo progetto e che ho potuto successivamente rendere concreto, grazie al lavoro dell’Assessore Stefano Rispoli, dei dipendenti dei Servizi Sociali e dei Lavori Pubblici”. “Questo e gli altri cantieri di rigenerazione di palazzi storici sono per la Soprintendenza motivo di attenzione e grande lavoro, questo palazzo in particolare è un luogo fortemente identitario per la città, sia per la originale proprietà dello stesso, appartenente alla famiglia Nolli e fondato da Antonio Nolli che è stato un importante personaggio politico per la città e anche a livello nazionale e sia per la funzione successiva che ha avuto di scuola elementare, un ruolo riconosciuto dall’intera comunità – così l’architetto Emanuela Criber, funzionaria della Soprintendenza – . Come per tutti gli altri luoghi della cultura interessati da riqualificazione abbiamo avviato sin da subito un nostro coinvolgimento sin dalla fase di progettazione attraverso continui sopralluoghi – aggiunge la nota pubblicata. Palazzo Nolli, più di altri immobili, ci ha riservato la sorpresa di volte che erano state coperte e che torneremo a mostrare, per la loro bellezza – Abbiamo avuto la fortuna di avere un’attribuzione della mano che ha probabilmente eseguito gli affreschi della sala maggiore, grazie al lavoro e all’esperienza del collega Federico Giannini: c’è una prima attribuzione di zecca a Giacinto Diano, autore della volta del Barbella, stiamo facendo approfondimenti, perché sono studi che viaggiano con il cantiere, ma ci concedono di riscostruire anche la storia di quello che è stato principalmente un palazzo di riferimento dalla città, dalla fine del ‘700 in poi, grazie alla famiglia fondatrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nuova sorpresa sono opere dello stesso valore nelle volte adiacenti il salone di rappresentanza – viene evidenziato sul sito web. Il fatto che il Comune decida di restituire alla città un patrimonio importantissimo che appartiene alla città, per noi è occasione di studio, ma ha un valore sociale e culturale importantissimi perché consentono di collocare questo patrimonio in una posizione di rilievo anche a livello regionale”. “Svolgiamo attività di controllo dei lavori e della spesa perché vogliamo procedere secondo i tempi scanditi del PNRR – così il direttore dei lavori Lorenzo Leombroni – , oltre a gestire una fase avviata con la Soprintendenza di ricognizione dei luoghi che è stata già importante e che ci motiva a svolgere un intervento di qualità finalizzato al riuso dell’edificio, ma ispirato dalla tutela perché questo palazzo ha una valenza culturale importante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per noi è un onore agire in questo senso, supporti anche dall’impresa e a quasi sedici anni dalla chiusura di questo luogo a causa del sisma – si apprende dal portale web ufficiale. è significativa anche la restituzione del cantiere alla città, per avviare un nuovo inizio”. N.B. Il dipinto murale del salone d’onore di

