Chieti: Pamela D’Amico protagonista di “Angustia”, cortometraggio sulla violenza di genere su RaiPlay

La cantante e attrice abruzzese Pamela D’Amico sarà la protagonista del cortometraggio “Angustia”, disponibile su RaiPlay e su Rai Cinema Channel a partire da domenica 21 giugno in occasione della Festa della Musica.

Il cortometraggio, diretto da Alessio Taranto e scritto da Sara Paterniani, affronta temi di grande attualità come la violenza di genere e la rinascita attraverso il potere salvifico dell’arte. La storia segue il percorso di Pamela, una cantante di talento interpretata dalla stessa Pamela D’Amico, che trova nella musica la forza di liberarsi da una relazione tossica.

Accanto a D’Amico, il cast include Carlo Belmondo, Costantino Comito e la partecipazione speciale di Gegia. Il cortometraggio mescola realtà e mondo interiore, dove la musica assume un ruolo centrale nel processo di trasformazione della protagonista. Tutte le canzoni presenti nel corto sono interpretate da Pamela D’Amico, che ha concepito il progetto come un modo per far sentire meno sole le persone che si trovano in situazioni simili.

Il regista Alessio Taranto descrive “Angustia” come una storia d’amore profonda – per sé stesse, per la musica e per la vita – che affronta la violenza in maniera subdola senza mai perdere di vista la speranza. Il cortometraggio, prodotto da Dream On e distribuito da Rai Cinema Channel, si inserisce in un percorso che unisce intrattenimento, cultura e sensibilità sociale.

Il film inclusi 3 brani inediti di D’Amico, che faranno parte del suo prossimo progetto discografico intitolato “Encanto Latino”, in uscita il 15 ottobre. Il cortometraggio è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

“Angustia” si propone come un’opera che utilizza il linguaggio universale della musica per raccontare una battaglia ancora attuale per la libertà, la dignità e la possibilità di ricominciare.