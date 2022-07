Chieti, Parata di stelle all’Arena della Civitella con Maurizio Battista, LP e Venditti-De Gregori

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 19 luglio

2022 – La carrellata di stelle comincia da oggi all’Anfiteatro della Civitella,

dove alle 21 si esibirà una delle voci comiche più note e seguite d’Italia,

quella di Maurizio Battista – Domani sera sarà la volta della musica internazionale

con l’esibizione dell’autrice pop italoamericana LP, per chiudere in bellezza venerdì

con il super concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori – aggiunge la nota pubblicata. I dettagli sono

stati illustrati stamane dal vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Paolo

de Cesare, dal direttore del Museo Archeologico Nazionale “La Civitella” Marcello

Iannicca, Gianfilippo Di Felice, di Alhena Entertainment, motori

degli eventi con le società Ventidieci ed Elite Agency Group.

“Si apre una serie di appuntamenti di grande pregio – così il

vicesindaco e assessore ai Grandi eventi Paolo De Cesare – Succede a un

anno dalla convenzione che abbiamo firmato fra la Deputazione teatrale e La Civitella

per far tornare viva una struttura bella e strategica, qual è l’Arena, un

contenitore eccezionale per pregio, capienza e prestigio, insieme allo

Stellario – riporta testualmente l’articolo online. Da subito ci siamo messi al lavoro per intercettare sponsor capaci

di rendere più appetibile la struttura, a tal proposito voglio ringraziare le

aziende Toto e Walter Tosto Spa, che ci hanno consentito di dotarla di un palco

di alto livello, che è il Gran Support e delle sedute che sono state anche

brandizzate e dunque rimarranno in nostro possesso quale donazione – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio anche

gli imprenditori del settore come Di Felice e Michetti che hanno creduto in

questa riorganizzazione e hanno subito proposto un cartellone all’altezza, che

vedrà protagonista la città grazie a nomi di levatura anche internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si

tratta di un’attività che crea un poderoso indotto, perché le oltre tremila

persone che andranno a gremire ogni sera l’Arena di fatto porteranno un

concreto beneficio a tutta l’economia del centro storico: ci risulta che in

questi giorni strutture ricettive e ristoranti siano già pieni e prenotati e

questo è il risultato più importante per far ripartire un complesso che può fare

da volano a tutta la città. Ringraziamenti anche alla direzione regionale dei

Musei con cui abbiamo avviato una sinergia e un lavoro reciproco importante e

proficuo, si lavora ora a un mese di settembre con grandi sorprese e un evento

che è ancora allo stato embrionale, ma che di certo assicurerà alla Civitella un

crescendo, dopo gli appuntamenti di questi giorni”.

“La cultura sostiene l’economia della città – aggiunge il direttore del

Museo Archeologico La Civitella, Marcello Iannicca – La convenzione firmata

con la deputazione, voluta dalla direzione regionale dei Musei sta restituendo

l’antico lustro alla Civitella, che con il suo anfiteatro storico sta ritrovando

l’antico splendore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Io credo che sia importante farla rivivere in più vesti: come

monumento, ma anche come location per eventi di qualsiasi natura, perché ha una

bellezza che si presta a tale scopo – recita il testo pubblicato online. La sfida è quella di rendere tutti i luoghi

dell’arte fruibili il più possibile, abbiamo uno spazio identitario e prezioso,

dobbiamo utilizzare questo scenario come volano per Chieti”.

“Si comincia stasera con Battista, che quando ha visto in foto l’anfiteatro

ha voluto essere in città, domani sarà la volta di Laura Pergolizzi in arte LP,

una data che abbiamo dovuto rinviare a causa del covid ma che è attesissima e non solo in Abruzzo – aggiunge Gianfilippo

Di Felice di Alhena e a nome degli imprenditori dello spettacolo che

organizzano gli eventi – LP ha raggiunto uno straordinario successo

internazionale con Lost in You, che ha oltre un miliardo di streams e dopo due

anni, la sua presenza è di certo un’esperienza da non perdere per chi ama la

sua musica, ma anche un’occasione di marketing territoriale straordinaria qui

su Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Lo stesso per il concerto Venditti-De Gregori, sold out da settimane,

che non è solo un duetto fra due colossi della musica italiana, ma il completamento

di un progetto nato nel 1972 con “Teoris Campus”, album che fecero insieme ma

che non portarono in tour. Dopo 50 anni arriva un tour, è stato difficile

averli in questa data, ma la Civitella ha convinto anche loro con la sua

bellezza – viene evidenziato sul sito web. Dunque non vediamo l’ora di accogliere il pubblico in questo

straordinario spazio, pronti a fare la nostra perché questa struttura riparta insieme

alla città. Questa è la seconda arena d’Italia dopo quella di Verona, con un

impatto scenico enorme, che abbiamo scoperto vent’anni fa con l’organizzazione

di Notre Dame de Paris e che siamo lieti possa rivivere con i progetti che l’Amministrazione

sta portando avanti e che siamo lieti di supportare”.

