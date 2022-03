Chieti partecipa al progetto ELoGE dedicato ai Comuni europei virtuosi

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 8 marzo 2022 – Sì della

Giunta all’adesione della città al Programma ELoGE Italia, promosso dal

Consiglio d’Europa e dalla Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del

Consiglio d’Europa e in sinergia con l’AICCRE – Associazione Italiana per il

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa

“Si tratta di un programma che si

fonda sulla capacità degli enti Locali di coinvolgere la comunità in un

percorso di partecipazione e attuazione di una serie di obiettivi – spiegano il

sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche Europee Chiara Zappalorto – Le

finalità sono diverse: dal coinvolgimento nel processo decisionale locale; all’incremento

del livello di democratizzazione delle amministrazioni locali; alla

cooperazione e collaborazione tra cittadini e rappresentanti eletti; nonché migliorando

l’erogazione dei servizi pubblici e una governance sempre più vicina alle esigenze

e ai bisogni dei cittadini

istituzionalizzare un cammino teso al raggiungimento di obiettivi di buon

governo e di efficienza amministrativa, che ha come possibilità l’attribuzione

al Comune del marchio europeo di Eccellenza della governance e l’inserimento

nell'elenco europeo dei Comuni virtuosi

respiro e una programmazione all’altezza di un capoluogo, a tutti i livelli,

attingendo a progettazioni regionali, nazionali ed europee

consapevolezza di costruire ogni giorno una visione di città che punti a dare

risposte alla cittadinanza e servizi sempre più moderni ed efficienti, mettendo

a frutto tutte le risorse possibili”.

