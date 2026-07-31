Chieti, Partecipazione, il Comune apre il confronto con i rappresentanti dei quartieri. L’assessora Bruno: “Stamane il primo incontro con alcuni dei delegati, a settembre istituzionalizzeremo il dialogo”

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 31 luglio 2026 – Si è tenuto questa mattina, in Comune, il primo incontro con i coordinatori dei nove Comitati di Controllo di Vicinato presenti sul territorio di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro, convocato dall’Assessora alla Partecipazione Democratica Aurora Bruno, su richiesta degli stessi Comitati spontanei, è stato un primo momento di ascolto, confronto e conoscenza dei comitati, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, criticità e capire lo stato dell’arte del loro lavoro – riporta testualmente l’articolo online. L’Amministrazione comunale è già al lavoro su diverse questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita e sulla percezione della sicurezza nei quartieri, intervenendo sui temi della sicurezza urbana, dell’illuminazione pubblica e del decoro urbano, nella consapevolezza che una città più curata, illuminata e vissuta è anche una città più sicura – si apprende dal portale web ufficiale. In vista della futura regolamentazione e della costituzione dei Comitati di Quartiere, questa esperienza rappresenta un primo esempio di un più ampio percorso volto a rafforzare gli strumenti di partecipazione democratica e il coinvolgimento diretto della cittadinanza – I Comitati hanno rappresentato l’esigenza di fare il punto sull’iter del protocollo del controllo di vicinato, la cui procedura è stata avviata dalla precedente amministrazione, in sinergia con la Prefettura e forze dell’ordine – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di una concreta forma di partecipazione dal basso e di cittadinanza attiva che contribuisce a migliorare la qualità della vita nei quartieri, che trova applicazione in diversi Comuni italiani e che non punta a sostituirsi in alcun modo al ruolo delle Forze dell’Ordine, ma a rafforzare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e autorità competenti, favorendo la solidarietà, la prevenzione e la sicurezza partecipata – si apprende dal portale web ufficiale. Pratiche che, una volta pienamente operative, oltre a promuovere buoni modelli di convivenza civile, possono infatti svolgere un’importante funzione di ascolto del territorio facilitando il lavoro delle istituzioni sul tema della sicurezza – viene evidenziato sul sito web. “Con il sindaco abbiamo confermato alla delegazione la piena disponibilità dell’Amministrazione a mantenere un dialogo costante con i Comitati, favorendo un efficace raccordo tra cittadini e istituzioni e valorizzando il contributo della partecipazione civica per costruire una Chieti più sicura, più curata e più vicina ai bisogni dei suoi quartieri – riferisce l’assessora – . Ci rivedremo a settembre, per un aggiornamento sul lavoro svolto, per raccogliere istanze dei quartieri, definire con la Prefettura, i Carabinieri e gli altri soggetti istituzionali coinvolti sul fronte del controllo di vicinato le modalità di applicazione di ciò che prevede l’intesa e definire un calendario di incontri periodici – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rendere questi tavoli di confronto permanenti e stabili, affinché il dialogo con i Comitati diventi uno strumento costante di ascolto, collaborazione e condivisione delle esigenze del territorio, una pratica di partecipazione democratica e fruttuosa per la città”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it