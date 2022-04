Chieti, Partiti da ieri i lavori di sfalcio delle aree verdi di competenza comunale

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti

8 aprile 2022 – È iniziato dall’area verde della scuola dell’Infanzia di via

Amiterno il programma di sfalcio e manutenzione del verde pubblico cittadino,

che andrà avanti anche nei prossimi giorni proprio nelle scuole e poi interesserà

anche parchi e aree verdi.

“Abbiamo

a disposizione oltre 40mila euro per questi primi interventi – così il sindaco Diego Ferrara e gli assessori a Verde pubblico e Istruzione

Chiara Zappalorto e Teresa Giammarino – All’opera è la

ditta Agromeccanica Santanello di Civitella Casanova, ma non si tratta dell’unico

intervento di manutenzione in programma per i prossimi mesi – Il piano attuale prevede

lo sfalcio di circa 145mila metri quadrati, si parla per oltre un terzo di aree

di pertinenza degli istituti scolastici cittadini, che abbiamo voluto

agevolare, in modo che i ragazzi possano tornare a fare attività all’aperto e

in sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo chiesto massima attenzione ai rifiuti che potrebbero

risultare pericolosi per i bambini e alla messa in sicurezza di eventuali tombini,

radici e avvallamenti di terreno e nelle prossime settimane, una volta

disponibili ulteriori risorse, interverremo anche con la potatura degli alberi

dove serve – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come detto, interverremo su tutto il territorio, a seconda del

grado di urgenza dei lavori e in risposta alle istanze che ci sono pervenute

dalle scuole e dai cittadini delle zone più colpite dalla presenza di erbacce,

foglie e altri residui”.

