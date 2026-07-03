Chieti: Partono oggi i saldi estivi, Confcommercio invita a fare acquisti di qualità e sostenere i negozi di prossimità

Partono oggi in Abruzzo i saldi estivi, che avranno una durata di 60 giorni. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 201 euro, pari a circa 91 euro pro capite, per un giro d’affari complessivo stimato in 3,2 miliardi di euro a livello nazionale.

“I saldi rappresentano certamente un’opportunità di convenienza per i consumatori, ma sono anche un invito a comprare meglio, scegliendo prodotti di qualità e riducendo il ricorso all’usa e getta,” afferma la vicepresidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Marisa Tiberio. “Acquistare nei nostri negozi significa poter contare su assortimento, consulenza e professionalità, oltre a sostenere le imprese di prossimità e il tessuto economico dei nostri territori. È un modo per coniugare risparmio, stile e responsabilità, premiando un modello di consumo più attento e sostenibile.”

Nel corso di un incontro tenutosi ieri al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il presidente Giulio Felloni e il segretario generale Massimo Torti hanno espresso una valutazione critica rispetto alle petizioni avanzate sul settore, ritenendo che rischino di generare confusione tra i consumatori e di alimentare aspettative non realistiche.

“Come Confcommercio e Federazione Moda Italia – hanno ribadito – riteniamo che questioni di tale rilevanza debbano essere affrontate attraverso il confronto nelle sedi istituzionali competenti, privilegiando un metodo di lavoro appropriato ad un corpo intermedio.”

L’associazione chiede un rafforzamento dei controlli sul commercio online e un percorso condiviso a livello europeo per contrastare pratiche commerciali particolarmente aggressive che, secondo Confcommercio, penalizzano i negozi di prossimità.

Inoltre, Federazione Moda Italia-Confcommercio ha presentato al ministro Adolfo Urso un piano strategico contenente alcune proposte che saranno approfondite insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tra le richieste prioritarie figurano l’introduzione di un Bonus Moda, la detassazione dei magazzini, un credito d’imposta sugli affitti e l’istituzione di una Giornata nazionale della Moda.

In conclusione, i saldi rappresentano un’occasione per fare acquisti di qualità e sostenere i negozi di prossimità, secondo quanto riportato da Confcommercio.