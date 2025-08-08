Chieti, Passa in Giunta il piano assunzionale del Comune di Chieti

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 8 agosto 2025 – Sì della Giunta alla delibera sul piano delle assunzioni del Comune di Chieti che con l’approvazione della delibera n. 749 del 7 luglio 2025 che ha dato il via libera all’iter di un importante pacchetto di 18 assunzioni a tempo indeterminato e 24 progressioni verticali, un passaggio tanto atteso quanto necessario per restituire slancio all’attività amministrativa del nostro Comune, da anni compressa tra il dissesto e la grave carenza di personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Negli ultimi anni, l’organico dell’Ente si è praticamente dimezzato: a fronte di centinaia di pratiche, progetti e servizi da garantire quotidianamente ai cittadini, ci siamo trovati spesso a gestire situazioni straordinarie con risorse ordinarie, se non ridotte all’osso – spiega il sindaco Diego Ferrara, detentore della delega al Personale – . Oggi finalmente, anche grazie all’ok ricevuto dalla COSFEL e al quadro normativo aggiornato, possiamo attivare procedure di mobilità volontaria, utilizzo di graduatorie valide, stabilizzazioni e concorsi mirati – aggiunge la nota pubblicata. La strada è ancora in salita, ma iniziamo a vedere risultati concreti – aggiunge la nota pubblicata. Un ringraziamento particolare va al settore Affari Generali e Risorse Umane, che ha lavorato con precisione e competenza per rispettare i tempi e le normative, permettendo di raggiungere questo traguardo che per noi rappresenta un atto di giustizia verso il personale interno e un investimento per tutta la comunità teatina – si apprende dal portale web ufficiale. Le nuove assunzioni interesseranno profili fondamentali, tra cui funzionari tecnici, istruttori amministrativi, informatici e operatori tecnici, oltre alla stabilizzazione di due assistenti sociali: tutte figure necessarie per garantire servizi efficienti, risposte rapide e un’amministrazione pubblica che torni ad essere vicina ai cittadini – precisa il comunicato. Con questo provvedimento affermiamo un principio: anche in una fase difficile, se c’è visione politica e capacità amministrativa, si può rilanciare la macchina comunale e dare risposte vere a bisogni reali.”

