Chieti, Passeggiata ecologica il 2 luglio prossimo per l’Endas Chieti.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 24 giugno 2025 – Si svolgerà il 2 luglio la prima passeggiata ecologica “L’unione fa la forza”, Percorso ecologico di sensibilizzazione all’igiene e al decoro ambientale con finalità educativa e pedagogica, a cura del Comitato provinciale Endas di Chieti, ente affiliato CONI. Stamane la presentazione con il sindaco Diego Ferrara, l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto e il dottor Marco Strona del Comitato provinciale Endas di Chieti – aggiunge la nota pubblicata. “Nasce una nuova passeggiata educativa nel cuore della nostra città – dice il sindaco Diego Ferrara – l’organizzatore è esperto in posturologia vertebrale ed ha una competenza importante anche come divulgatore medico e dunque abbiamo garanzie sul buon fine sanitario, oltre che sulla salubrità dell’evento che punta a educare al rispetto e al decoro dell’ambiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Contiamo molto sulla cittadinanza attiva, per questo accogliamo iniziative come questa, che mettono i cittadini a diretto contatto con la tutela e con il decoro spesso invocato – recita il testo pubblicato online. La promuoviamo, perché è importante che passi l’idea che Chieti è come casa e così bisogna averne cura”. “Abbiamo accolto a braccia aperte questo tipo di iniziative anche per il tema del coinvolgimento dei ragazzi, perché crediamo quanto fondamentale sia investire sui giovani per continuare a proteggere luoghi, aree verdi e ambienti – così l’assessore all’Ambiente Chiara Zappalorto – . Con l’aiuto di Formula che farà la parte operativa pratica, sarà certamente la prima di tante iniziative che continueremo a fare con le scuole – L’invito alla città è quello a partecipare e a ingrossare le fila di questo motivato gruppo di azione positiva”. “Prima edizione della passeggiata e prima uscita pubblica come Endas Chieti – illustra Marco Strona, motore con Endas Chieti dell’evento – . Il fine è la sensibilizzazione all’igiene e decoro ambientale attraverso l’azione e il contributo del volontariato – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio il Comune di Chieti nonché Formula Ambiente che si è reso disponibile sin dal primo minuto per l’iniziativa e a tutti i ragazzi che parteciperanno come giovani volontari – aggiunge la nota pubblicata. Ciu ritroveremo al campetto dalle ore 16 e faremo un giro all’interno del parco, raccogliendo carta e plastica – viene evidenziato sul sito web. Un’azione civica per la tutela del verde e la sensibilizzazione al decoro con aspetto pedagogico per i ragazzi – precisa la nota online. Sarà la prima di diverse uscite, a settembre replicheremo la passeggiata per Chieti Scalo in un parco pubblico o un’area verde”.

