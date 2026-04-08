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Chieti, patronati del CePa criticano la riforma della disabilità: ritardi nella comunicazione ai medici e disservizi per i cittadini

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L’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di disabilità (D.Lgs. 62/2024) ha segnato l’avvio della fase di sperimentazione anche nella provincia di Chieti. I patronati del CePa, Centro Patronati unitario che riunisce INCA CGIL, INAS CISL, ITAL UIL e ACLI, esprimono un giudizio complessivamente positivo sulla riforma, che introduce strumenti innovativi e più rispettosi della persona.

Il decreto legislativo 62/2024 rappresenta un cambio di paradigma significativo nel modo in cui lo Stato riconosce e sostiene le persone con disabilità. Al centro della riforma vi è il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato: uno strumento che pone la persona, con i suoi desideri e le sue aspettative, al centro del processo decisionale. Tuttavia, i patronati del CePa segnalano con preoccupazione alcune criticità emerse nella fase di avvio, che hanno penalizzato molti cittadini.

In particolare, i ritardi nella comunicazione ai medici di base hanno creato iniziali disservizi per i cittadini. “L’avvio della sperimentazione ha messo in luce una grave lacuna organizzativa imputabile all’azione del Governo: la comunicazione ufficiale ai medici di medicina generale è giunta con significativo ritardo rispetto all’entrata in vigore delle nuove procedure”, dichiara Paolo Di Sabatino.

Nonostante queste difficoltà iniziali, i patronati del CePa hanno garantito continuità di servizio grazie alla propria rete territoriale. Con 44 sedi distribuite nei comuni della provincia di Chieti e 10 medici convenzionati, INCA CGIL, INAS CISL, ITAL UIL e ACLI hanno potuto assistere i cittadini anche nella fase più critica, assicurando la redazione dei certificati medici necessari e supportando le famiglie nell’orientamento verso le nuove procedure.

I patronati del CePa annunciano che manterranno un presidio costante sulla corretta applicazione della nuova legge, con particolare attenzione all’avvio concreto dei Progetti di

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