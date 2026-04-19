Chieti, PD inaugura nuova sede e raccoglie firme per elezioni comunali: “Una casa democratica per tutta la città”

Il Partito Democratico di Chieti ha dato il via alla campagna elettorale per le prossime elezioni comunali con il “firma day” che si è svolto domenica 19 aprile presso la nuova sede cittadina del partito, situata in via Vezio Marcello, 10.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno firmato a sostegno della lista del PD che correrà alle elezioni insieme al candidato sindaco Giovanni Legnini. Questa giornata di raccolta firme ha coinciso con l’inaugurazione della sede, che rappresenta un importante segnale di radicamento e continuità per il partito.

Gianmarco Pescara, segretario cittadino del PD di Chieti, ha dichiarato: “È stato un bellissimo momento di confronto con tante persone che sono venute a portare il loro sostegno. Siamo contenti perché erano veramente tanti anni che il partito non tornava in città con una sede propria.”

La nuova sede del circolo cittadino non sarà solo un luogo di rappresentanza durante la campagna elettorale, ma sarà mantenuta aperta anche dopo le elezioni al fine di offrire un punto di riferimento per la comunità democratica della città. Pescara ha sottolineato l’importanza simbolica e pratica della sede, definendola “una vera e propria casa di tutti”.

Durante l’evento, i militanti e i dirigenti del PD hanno presentato i contenuti del programma del candidato sindaco Giovanni Legnini, interloquendo con i cittadini, scambiando idee e approfondendo gli obiettivi condivisi.

“Adesso forza, andiamo avanti: comincia la campagna elettorale”, ha concluso il segretario cittadino Pescara, invitando tutti i sostenitori a continuare a partecipare attivamente alla vita politica della città.