lunedì, Ottobre 20, 2025
Chieti, Pergamena di ringraziamento dell’Amministrazione al cav. Vittoriano Cantera, in partenza per la maratona di New York.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 20 ottobre 2025 – Di professione prima artigiano e poi archivista, ma gambe e braccia sono da sempre la forza di Vittoriano Cantera, maratoneta e rugbista teatino che si prepara a partire per la sua 37esima maratona di New York, non da concorrente, ma da accompagnatore di una nutrita delegazione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Stamane il sindaco Diego Ferrara ha ricevuto Cantera, che è cavaliere della Repubblica e stella di bronzo del Coni al merito sportivo, con il consigliere Aldo Grifone per augurargli uno speciale buon viaggio contenuto in una pergamena istituzionale a risposta del suo impegno e del talento profuso in tanti anni di competizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.   “Sono davvero lieto di questo incontro, perché il cavalier Vittoriano Cantera è un esempio di tenacia e di talento per tutti, giovani e meno giovani – così il sindaco Diego Ferrara – . Il suo ruolo di capodelegazione, che segue a quello di vero e proprio maratoneta esperito per ben 26 anni con ottimi risultati in seno all’evento, è una garanzia per l’Abruzzo, attraverso lui Chieti sarà presente, ma lo saranno anche i nostri concittadini e conterranei – precisa la nota online. Per questo ho voluto attribuirgli uno speciale biglietto di incoraggiamento, perché trasmetta la sua forza agli atleti che porterà a New York e il suo esempio a quanti vedono nello sport un’opportunità per tutti, particolarmente pregevole e significativo è il fatto di aver per primo accompagnato concorrenti dell’Anffas, una presenza che ha lasciato il segno nel suo e nel nostro ricordo di spettatori dell’evento”.   “La mia prima maratona è stata nel 1989 – racconta Cantera – ho fatto i 42 chilometri di percorso in due ore e 52, all’epoca avevo 37 anni e un presente sportivo anche di rugbista, ho giocato nella serie B con la palla ovale – si apprende dalla nota stampa. Fare sport mi è sempre piaciuto, un completamento per me, che negli ultimi anni di lavoro ho fatto l’archivista e oggi continuo a farlo da volontario al Tribunale di Pescara – viene evidenziato sul sito web.  Il 29 partiremo in 56 dall’Italia, a correre saranno 26 e fra questi atleti ci sono ottime promesse, che potrebbero distinguersi anche per i tempi – aggiunge la nota pubblicata. In tutti questi anni ho portato tante persone a New York, in particolare gli atleti speciali dell’Anffas, perché il sociale è sempre stata una dimensione importante per me e vederli correre con impegno e sacrificio è uno dei ricordi più belli che mi porto dentro dopo tutte queste maratone”.    

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

