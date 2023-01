Chieti, Perturbazione in arrivo. Il Piano neve pronto a scattare in caso di precipitazioni nevose in città.

- Advertisement -

Chieti, 20 gennaio 2023 – Nella mattinata di oggi si è riunito il coordinamento della Protezione civile comunale in vista dell’arrivo della perturbazione che potrebbe portare freddo, pioggia e neve anche in città, presenti l’assessore Chiara Zappalorto, il consigliere delegato Vincenzo Ginefra, la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni, il dirigente Andrea Lannutti e gli altri funzionari e soggetti ricompresi nel piano di intervento comunale – si apprende dalla nota stampa. “Il maltempo arriverà, ma al momento la situazione è ancora variabile sul fronte neve, prevista a quote alte e possibile anche al di sotto dei 400 metri secondo l’ultimo bollettino del Centro Funzionale della Protezione civile regionale – spiegano il sindaco Diego Ferrara, l’assessore Chiara Zappalorto e il consigliere con delega alla Protezione Civile Vincenzo Ginefra – Le temperature saranno basse e i mezzi spargisale di Formula Ambiente sono pronti ad attivarsi già da stanotte, in tempo per evitare il rischio ghiaccio sulle strade principali – In caso di neve si aggiungeranno gli altri mezzi al fine di tenere libere le strade, mentre le vie più rischiose saranno chiuse e ripulite via via come prevede il piano degli interventi – precisa il comunicato. Al momento non abbiamo preso alcuna decisione preventiva in merito alla chiusura delle scuole, sia perché non sono molte quelle che resteranno aperte anche di sabato, sia perché potrebbe non essere necessario, questo se le precipitazioni annunciate saranno solo piovose e non si manifesterà la neve da noi – Alla cittadinanza comunque raccomandiamo la massima attenzione, di muoversi solo se necessario, qualora le condizioni meteo diventassero rigide o proibitive e, se è indispensabile, di farlo o sui mezzi pubblici che dovranno comunque essere dotati di catene, oppure con auto che abbiano pneumatici da neve o catene montati – precisa la nota online. Seguiremo l’evolversi della situazione in modo costante, in modo da mettere tempestivamente al corrente cittadinanza e frequentatori della città sulla situazione e su eventuali prescrizioni”.

