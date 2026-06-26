Chieti Pescara: Delegazione di imprese innovative al We Make Future di Bologna per promuovere l’innovazione abruzzese

La Camera di Commercio Chieti Pescara ha confermato il proprio impegno nella promozione dell’ecosistema dell’innovazione abruzzese, introducendo una delegazione di sedici imprese innovative al We Make Future (WMF) a Bologna. La guida della delegazione è stata affidata a Pasquale Monea, Segretario Generale della Camera di Commercio Chieti Pescara e Direttore dell’Agenzia di Sviluppo.

Le sedici imprese selezionate rappresentano l’eccellenza dell’innovazione “made in Abruzzo”, operando in settori diversi quali l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione dei processi produttivi, la manifattura avanzata, la cybersecurity, l’agritech, la sostenibilità ambientale, la salute, l’aerospazio, la robotica e le tecnologie per la transizione ecologica. La partecipazione al WMF offre un’importante opportunità di visibilità internazionale, networking e apertura a nuovi mercati per queste imprese, permettendo loro di interagire con investitori, aziende di grandi dimensioni, centri di ricerca e partner industriali provenienti da tutto il mondo.

Il Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto, affermando che “la presenza delle imprese abruzzesi al WMF rappresenta un passo significativo per valorizzare l’innovazione e la creatività presenti nel territorio”.

Tra le imprese della delegazione abruzzese, troviamo ADDO, AIRIS AVIO LAB, ARIA INSOLES, ASPIDIA, BEARIT, DATAONE, KIWUI, LAIA, MS3, NETF MILANO, PLASTIC FREE CERTIFICATION, POPUP, TIPS (3DPRN), TRACE TECHNOLOGIES, UMANA-ANALYTICS e XERA. Ciascuna di esse ha presentato soluzioni innovative e tecnologie avanzate nei rispettivi settori di competenza.

L’iniziativa della Camera di Commercio Chieti Pescara e della sua Agenzia di Sviluppo dimostra l’importanza attribuita all’innovazione e alla crescita delle imprese abruzzesi, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione dell’ecosistema regionale e favorire lo sviluppo economico del territorio.