Chieti, Piano neve, riunione per il coordinamento delle attività previste

Chieti, 14 novembre 2023 – Si riattiva il coordinamento fra Comune, Formula Ambiente, Polizia Municipale e associazioni di protezione civile in vista dell’arrivo di dell’inverno e come è consuetudine ogni anno per far fare rodaggio alla macchina dell’intervento – riporta testualmente l’articolo online. Alla riunione hanno partecipato l’assessore all’Ambiente e alla transizione ecologica Chiara Zappalorto, il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Vincenzo Ginefra, il dirigente comunale di competenza Andrea Lannutti, la comandante della Polizia Municipale Donatella Di Giovanni, il responsabile di Formula Ambiente Nicola Della Corina e i responsabili delle associazioni, della Panoramica e i funzionari previsti dall’organizzazione comunale – “Abbiamo un Piano neve già rodato e pronto ad attivarsi con le azioni previste dal coordinamento di messa in sicurezza delle strade – così il sindaco e l’assessore all’Ambiente, Chiara Zappalorto che ha presieduto la riunione odierna – . L’organizzazione prevede la suddivisione della città in zone, perché i mezzi spazzaneve, spargisale e pubblici, possano operare in sicurezza, è una divisione che ha funzionato e che con la collaborazione della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine impegnate in caso di maltempo, ha come priorità la sicurezza dei cittadini – Il piano prevede anche altre attività in sinergia con la cittadinanza, fra queste, daremo massima importanza alla distribuzione del sale, in modo che condomini e abitazioni, specie quelli che si trovano in posizioni a rischio o critiche per pendenza e accessibilità ne abbiamo sempre a disposizione degli inquilini – precisa la nota online. A tal proposito ci preme ricordare agli amministratori di condominio, ai negozianti e ai proprietari dei passi carrabili che è compito loro pulire la propria proprietà per nopn incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento di polizia urbana – Abbiamo all’attivo piani neve che hanno funzionato bene, che hanno sì provveduto alla messa in sicurezza della città, senza tralasciare il verde, la circolazione, la popolazione a durante un momento di emergenza, ma che hanno anche dimostrato il valore della sinergia e del lavoro che personale comunale, tecnico, volontario, soccorsi, ognuno per la propria parte, ogni volta mette in campo per fare in modo che l’incolumità pubblica non venga messa a rischio in nessun momento – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa la macchina organizzativa, molto farà anche la sensibilizzazione, a tale proposito vale la raccomandazione di dare priorità alla mobilità attraverso i mezzi pubblici, o in auto ma con le gomme termiche o pneumatici da neve, così come di non lasciare le macchine in mezzo alla strada per evitare intralcio ai mezzi di Formula – In caso di neve, il piano prevede di avere quali riferimenti il Coc, la Polizia Municipale e Formula Ambiente per le segnalazioni e le richieste di intervento, fino a oggi persone e funzioni hanno sempre saputo dare risposte concrete, dando la priorità alle situazioni di emergenza”.

