Chieti, Piazza Carafa, bonifica e pulizia imminenti.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 21 maggio 2025 – “Partiranno a breve gli interventi già programmati per il recupero dell’area di piazza Carafa, ci preme di rassicurare i residenti, che l’Amministrazione ha ascoltato e con i quali si è impegnata in più di un’occasione”, così gli assessori a Igiene e Ambiente Fabio Stella e Chiara Zappalorto – “Proprio ieri è stata pubblicata la determina che prevede l’avvio dei lavori di bonifica e manutenzione straordinaria, a conferma di un impegno concreto che l’Amministrazione intende portare avanti nel rispetto delle scadenze e delle promesse fatte alla cittadinanza – rimarcano – . L’intervento previsto restituirà dignità a un’area da troppo tempo abbandonata, migliorandone decoro, sicurezza e vivibilità. Siamo consapevoli delle criticità che interessano diverse zone della città, frutto di anni di incuria e mancata manutenzione del verde, ben precedenti all’insediamento dell’attuale esecutivo – riporta testualmente l’articolo online. E proprio per questo, stiamo cercando di porre rimedio attraverso una programmazione puntuale e realistica, compatibilmente con la situazione dell’Ente, gli adempimenti e le prescrizioni ministeriali conseguenti alla situazione di dissesto e al percorso di risanamento in corso, con le risorse disponibili e le urgenze presenti su tutto il territorio cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità a un lavoro che, seppur tra mille difficoltà, vuole a restituire ordine e decoro a molte aree trascurate – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra attenzione non si ferma a Piazza Carafa, ma riguarda tutti quei luoghi in cui il degrado ha tolto spazi e serenità alla cittadinanza: continueremo a intervenire con determinazione, perché crediamo che la qualità dell’ambiente urbano sia un diritto di tutti, anche per questo è fondamentale la collaborazione dei cittadini e delle cittadine, nonché delle associazioni e delle realtà che insistono e operano sul territorio”.

