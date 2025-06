Chieti, Piazza Garibaldi: al via i lavori per il nuovo parcheggio interrato e il parco urbano

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 17 giugno 2025 – Saranno cantierizzati giovedì 19 giugno i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi, uno degli interventi simbolo della strategia di rigenerazione urbana promossa dall’Amministrazione comunale – Nel link l’ordinanza: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it/documents/pagine/attachments/Ord.%20n.%20200%20-lavori%20P.zza%20Garibaldi%20dal%2019.06.pdf “L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio ipogeo multipiano e, nella parte sovrastante, la nascita di un nuovo parco urbano: un’opera attesa da anni, che trasformerà radicalmente una delle piazze più centrali della città, restituendole vivibilità, funzioni e qualità urbana”, così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – precisa il comunicato. “Inizieremo con una fase graduale – spiega l’assessore Rispoli – per consentire l’allestimento dell’area di cantiere e garantire al tempo stesso sicurezza e gestione ordinata della viabilità. Le operazioni si apriranno con l’istituzione del divieto di transito e di sosta su parte della piazza dal 19 al 23 giugno, per poi estendersi all’intera area a partire dal 23 giugno stesso, fino al 26 giugno 2026, data prevista per la conclusione dei lavori – aggiunge la nota pubblicata. Sono previste anche modifiche alla viabilità ordinaria, in particolare con il restringimento delle carreggiate in ingresso da via F. Salomone verso via Arniense e via Valignani – La trasformazione di Piazza Garibaldi è uno degli interventi più significativi del nostro mandato: un progetto che riguarda un intero modello di città, più sostenibile, accessibile e moderna – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di un progetto ambizioso, che porterà a Chieti un nuovo spazio verde e una risposta concreta alla domanda di parcheggi in centro – proseguono Ferrara e Rispoli –. È il cuore della rigenerazione urbana avviata in questi anni e che sta già cambiando il volto della città, anche grazie alla capacità dell’Amministrazione di programmare, progettare e intercettare risorse in un contesto finanziario molto difficile – si apprende dalla nota stampa. L’Amministrazione ringrazia i cittadini per la collaborazione e la pazienza nella gestione temporanea dei disagi e invita a consultare i canali ufficiali del Comune per gli aggiornamenti sulla viabilità e sulle fasi del cantiere”.

