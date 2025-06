Chieti, Piazza Garibaldi: il cantiere si espande da lunedì su tutta la piazza

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 19 giugno 2025 – Si estende con anticipo sui tempi la cantierizzazione di piazza Garibaldi, da oggi disponibile a metà per rendere possibili i primi atti di insediamento del cantiere dei lavori di riqualificazione urbana previsti nella zonai dall’Amministrazione comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lunedì 23 giugno 2025 sarà chiusa alla sosta tutta la piazza, fino ad allora il parcheggio sarà libero, essendo stati rimossi i parcometri proprio per accelerare l’iter di inizio lavori – precisa la nota online. “Acceleriamo sulla gradualità, perché abbiamo urgenza di passare dalla cantierizzazione ai lavori – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, dopo un sopralluogo sulla piazza – . Nell’area di cantiere dovranno iniziare subito i carotaggi previsti e garantire sicurezza e gestione ordinata della viabilità che è nevralgica nella zona – Le operazioni si apriranno con l’istituzione del divieto di transito e di sosta sulla piazza fino al 26 giugno 2026, data prevista per la possibile conclusione dei lavori principali – Il nostro appello, scusandoci con la città per disagi inevitabili, ma necessari a cambiare faccia e funzione alla piazza, è quello di utilizzare per la sosta la vicina struttura di via Papa Giovanni XXIII, dove presto collocheremo anche una stazione con delle e-bike per agevolare gli utilizzatori e dove sono presenti sia passaggi frequenti delle linee urbane degli autobus, nonché la possibilità di raggiungere il centro storico attraverso il percorso pedonale che passa fra i vicoli dei quartieri Mater Domini e Moricorvo e in cinque minuti sbuca a piazza Umberto I. Sono previste anche modifiche anche alla viabilità ordinaria, in particolare con il restringimento delle carreggiate in ingresso da via F. Salomone verso via Arniense e via Valignani – La trasformazione di Piazza Garibaldi è uno degli interventi più significativi del nostro mandato: un progetto che riguarda un intero modello di città, più sostenibile, accessibile e moderna – È il cuore della rigenerazione urbana avviata in questi anni e a cui teniamo moltissimo, perché per la prima volta interviene in una zona strategica del centro storico, dove è necessario riportare, ordine, servizi e bellezza”.

