Chieti, Piste ciclabili, affidamento dell’incarico.

Chieti, 14 luglio 2023 – Affidato l’incarico per il progetto di fattibilità inerente la progettazione definitiva/esecutiva e il coordinamento sicurezza del progetto di “Rafforzamento della mobilità ciclistica” di raccordo fra Chieti, san Giovanni Teatino e Manoppello – recita il testo pubblicato online. “Entra nel vivo l’iter di un altro progetto strategico per la città e per l’area metropolitana, quello del potenziamento della mobilità su due ruote, che potrà procedere con la progettazione esecutiva a seguito della determina pubblicata ieri sull’albo comunale – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Si tratta di un intervento con un importo complessivo di 2.642.981 euro, che prevede la realizzazione di piste ciclabili e percorsi sostenibili per le utenze stradali deboli – La nostra idea è quella di coniugare l’utilità della rete alla bellezza del paesaggio, a tale proposito cercheremo di realizzare una ciclabile fluviale, con il corso che attraverserà da Madonna delle Piane la zona industriale, per correre sul lungofiume – Un intervento strategico, perché punta a continuare verso l’interno la costruzione della rete delle piste ciclabili di collegamento fra San Giovanni Teatino, Chieti e Manoppello, ma anche a rivitalizzare zone che ad oggi sono precluse alla cittadinanza e a un traffico turistico e sostenibile che potrebbe anche rilanciarle – A redigere il progetto esecutivo sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’architetto Gianluigi D’Angelo, quale capogruppo, dal geometra Daniele Masciulli e dall’architetto Mara D’Aurelio per un importo di circa 127.000 euro – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo che ci preponiamo è quello di arrivare alla partenza dei lavori entro l’anno”.

